باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در این مرحله از فرایند پذیرش، توانایی داوطلبان در انجام امور محوله، امانت‌داری و شاخصه‌های شخصیت‌شناسی توسط اساتید و هیئت‌های ارزیابی مورد بررسی و سنجش دقیق قرار گرفت.

این رویداد از روز چهارشنبه هجدهم شهریورماه آغاز شد و تا عصر روز جمعه بیستم شهریور ادامه داشت.

دکتر زارعی‌نژاد، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز با اشاره به اهداف و اهمیت این فرایند اظهار داشت: احراز دقیق صلاحیت‌ها موجب می‌شود تا افراد اصلح، شایسته و امانت‌دار پا به عرصه خطیر و حساس وکالت بگذارند و از حقوق مردم در مراجع قضایی به بهترین نحو صیانت کنند.

وی با تشریح وضعیت آماری جامعه وکالت استان البرز افزود: در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۶۳۰ وکیل در سطح استان فعالیت دارند که از این مجموع، ۱ هزار و ۸۲۰ نفر وکیل پایه یک و ۸۱۰ نفر نیز کارآموز وکالت هستند. با اتمام فرایند احراز صلاحیت، پذیرفته‌شدگان این دوره نیز به جامعه کارآموزان وکالت استان اضافه خواهند شد.

شایان ذکر است استان البرز هم‌اکنون به عنوان یکی از استان‌های پیش‌رو کشور در حوزه آموزش حقوقی و ورود کارآموزان جدید به جامعه وکالت شناخته می‌شود.