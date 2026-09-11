آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد عرضه نفت خام عربستان در ماه اوت با کاهش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نسبت به ماه قبل، به ۶ میلیون بشکه در روز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که در نتیجه عملیات‌هایی که تاسیسات انرژی عربستان را هدف قرار داده‌اند، عرضه نفت خام از این کشور در ماه اوت به صورت ماهانه ۲.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به ۶ میلیون بشکه در روز رسیده است که پایین‌ترین سطح عرضه در بیش از سه دهه گذشته است.

این آژانس در گزارش ماهانه خود توضیح داد که این کاهش در پی هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه باب المندب، پالایشگاه جازان عربستان و ترافیک کشتیرانی در نزدیکی ینبع توسط نیرو‌های مسلح یمن رخ داده است.

ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی از ذخایر نفت عربستان سعودی در ماه اوت، کاهشی را نسبت به تخمین‌هایی که خود ریاض به سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) ارائه کرده بود، نشان می‌دهد، زیرا عربستان به این سازمان اطلاع داده است که در ماه گذشته ۷.۱۲۲ میلیون بشکه در روز عرضه و ۶.۲۳۸ میلیون بشکه در روز تولید داشته است.

اصطلاح «عرضه» در صنعت نفت با هدف ارائه تصویر واضح‌تری از میزان نفتی که به بازار می‌رسد، به کار می‌رود. این اصطلاح نشان دهنده کل صادرات نفت یک کشور، شامل محموله‌های ارسالی از تاسیسات ذخیره‌سازی، به علاوه مصرف داخلی در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها است.

در سطح بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد که عرضه و تقاضای جهانی نفت امسال بیش از حد انتظار کاهش خواهد یافت، زیرا عدم پیشرفت در جهت پایان دادن به جنگ با ایران، بازگشت جریان نفت از منطقه به سطوح عادی را تا سال ۲۰۲۷ به تاخیر می‌اندازد.

منبع: المیادین

برچسب ها: نفت عربستان ، حمله به عربستان
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