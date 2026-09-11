باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست شورای سیاستگذاری علمی هفتمین کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران به میزبانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
محمد حسنزاده، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به سابقه میزبانی این پژوهشگاه از دبیرخانه دائمی این کنفرانس از دوره چهارم تاکنون، اظهار کرد: ما از چهارمین دوره این کنفرانس، دبیرخانه دائمی آن را در پژوهشگاه مستقر و دورههای چهارم، پنجم و ششم را با موفقیت برگزار کردهایم. هر سال نسبت به سال قبل نکات بیشتری آموختهایم و امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد باشیم.
رئیس ایرانداک با اشاره به اینکه ایرانداک با ۵۸ سال سابقه، به عنوان تنها متولی هماهنگی و همانندجویی اسناد علمی در کشور، بزرگترین گنجینه پایاننامهها و منابع علمی کشور را در اختیار دارد، گفت: اولین آزمایشگاه هوش مصنوعی مولد کشور را سه سال پیش راهاندازی کردهایم و همچنین در آخرین رتبهبندی خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شدهایم.
حسنزاده با تأکید بر اینکه نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی باید به یک همافزایی ملی تبدیل شود، گفت: برای این منظور از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی این بخش نیز استفاده میکنیم؛ ضمن اینکه سالن ۳۰۰ نفری مصلی با تجهیزات کامل صوتی و تصویری در اختیار دستگاهها قرار خواهد گرفت و پشتیبانی اجرایی، ثبتنام، صدور گواهی و مستندسازی پنلها بر عهده ایرانداک است.
وی با بیان اینکه این کنفرانس، فرصتی است برای تبدیل مسائل شهری به مسئلههای پژوهشی و ایجاد پل میان دانشگاه و جامعه، افزود: دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی میتواند با شبکهسازی و شناسایی پژوهشگران، استادان و دانشجویان فعال در حوزه هوش مصنوعی، زمینه حضور و مشارکت حداکثری آنها را در این رویداد فراهم کند.
وی درباره اهداف پنلهای تخصصی این رویداد گفت: پنلها سه هدف اصلی دارند: نخست، معرفی و ارتقای دستاوردهای سازمانها در حوزه شهر هوشمند؛ دوم، طرح مسئله و یافتن راهحل برای چالشهای موجود؛ سوم، شبکهسازی و شناسایی فعالان این حوزه. ما آمادگی داریم تا هر دستگاهی که موضوعی برای ارائه دارد، پنل تخصصی خود را در این کنفرانس برگزار کند و از تمام ظرفیتهای علمی و اجرایی پژوهشگاه برای پشتیبانی از آن استفاده کنیم.
گردهمایی شهرداران در روز جهانی شهرها
غلامرضا رضائیان، مدیر برگزاری این رویداد نیز، با اشاره به همزمانی نمایشگاه با روز جهانی شهرها، در این رابطه توضیح داد: امسال به صورت رسمی، نمایشگاه شهر هوشمند در برنامه رسمی روز جهانی شهرها (World Cities Day) قرار گرفته است و این فرصت ارزشمندی برای معرفی دستاوردهای ایران در حوزه شهر هوشمند به جامعه بینالمللی است. تاکنون حدود ۱۲ سفارتخانه با ما در ارتباط بودهاند و برخی کشورها همچون اتریش اعلام آمادگی کردهاند که با حضور فیزیکی یا مجازی در این رویداد شرکت کنند.
رضائیان با اشاره به حضور گسترده وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، گفت: وزارت کشور با ارسال نامه به تمام معاونان توسعه استانداریها، و وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ به زیرمجموعههای خود، آنها را به حضور فعال در این نمایشگاه فراخواندهاند. همچنین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، روز دوم نمایشگاه را به عنوان «روز شهرداران» معرفی کردهاند تا فرصت مناسبی برای تعامل میان مدیران شهری و صاحبان ایدههای نوین و فناورانه برای اداره بهتر شهرها فراهم شود.
تدوین سند بلوغ شهر هوشمند
محمود زواره، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در بخش دیگر این نشست با اشاره به دستاوردهای سال گذشته، گفت: سال گذشته با حضور فعال در این نمایشگاه، پنجره واحد زمین را معرفی کردیم که با مشارکت بالغ بر ۱۰ دستگاه اجرایی همراه بود. امسال، اما با توجه به مصوبات کارگروه هوشمندسازی نظام اداری، تحولات چشمگیری در این حوزه شاهد خواهیم بود. سند بلوغ شهر هوشمند و مدل مرجع معماری شهر هوشمند به تصویب رسیده و شاخصهای ارزیابی شهرهای هوشمند تدوین شده است.
وی با تأکید بر اهمیت این رویداد، خاطرنشان کرد: امسال به دلیل قرار گرفتن نمایشگاه در تقویم رسمی روز جهانی شهرها، فرصت بینظیری برای ارائه تصویری واقعی از دستاوردهای ایران در حوزه شهر هوشمند به جامعه بینالمللی فراهم شده است. از تمام دستگاههای اجرایی دعوت میکنیم با حضور فعال در این رویداد، سهم خود را در ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشور ایفا کنند.
محمدجواد ارشادی معاون پژوهش و آموزش ایرانداک نیز با ارائه دو پیشنهاد، گفت: ایجاد فرم ثبتنام آنلاین برای پیشنهاد پنلهای تخصصی در گروه شورای سیاستگذاری، میتواند مشارکت را تسهیل کند. همچنین برگزاری پیشپنلها (پنلهای قبل از کنفرانس) به صورت مجازی، میتواند به غنای محتوایی کنفرانس اصلی بیفزاید و زمینهساز جمعبندی نهایی در پنل اصلی باشد.
در پایان این نشست، میهمانان از آرشیو ملی پایاننامهها و رسالههای ایرانداک بازدید کردند.
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران، همزمان با روز جهانی شهرها، از ۹ تا ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد. کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت شهری، حملونقل و لجستیک هوشمند، امنیت و مدیریت بحران شهری، سلامت و رفاه شهروندان، اقتصاد و حکمرانی هوشمند، محیط زیست و انرژی پایدار و نیز مشارکت شهروندان و خدمات عمومی هوشمند از محورهای اصلی این رویداد است.