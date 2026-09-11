باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - خانواده مصطفی بذرپور، سال‌هاست ماندن در روستا و کار و تولید را انتخاب کرده‌اند؛ خانواده‌ای که همه اعضای آن در کنار یکدیگر در روستای قره‌قباد بخش مرکزی ساوجبلاغ زندگی می‌کنند و هرکدام سهمی در چرخاندن چرخ زندگی دارند.

مصطفی بذرپور فعالیت در زنبورداری را ابتدا از روی علاقه و به صورت تفننی آغاز کرد، اما این علاقه به مرور به یک حرفه تبدیل شد و امروز او با تعداد زیادی کندوی زنبور عسل، این کار را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کند.

بذرپور می‌گوید هدفش تولید عسلی طبیعی، سالم و باکیفیت است؛ محصولی که مردم بتوانند با اطمینان آن را مصرف کنند و عسل طبیعی را به عنوان بخشی از سبد غذایی خود بشناسند.

کندوهای این خانواده در مناطق مختلف، از ارتفاعات طالقان تا مناطق جنوبی کشور مستقر می‌شوند و زنبورها با بهره‌گیری از پوشش گیاهی این مناطق، محصولی را تولید می‌کنند که حاصل ماه‌ها تلاش زنبوردار و طبیعت است.

اما زندگی این خانواده فقط به زنبورداری خلاصه نمی‌شود؛ کشاورزی، باغداری، دامداری و دیگر فعالیت‌های تولیدی نیز بخشی از زندگی روزمره آنهاست و اعضای خانواده در کنار هم برای تأمین معاش تلاش می‌کنند.

در خانه بذرپور، هرکس سهمی از کار دارد؛ یکی در کنار کندوهاست، دیگری به باغ و زمین کشاورزی می‌رسد و بخشی از کار هم به دامداری و دیگر فعالیت‌های روستایی اختصاص دارد؛ مجموعه‌ای از تلاش‌ها که زندگی این خانواده را در روستا سرپا نگه داشته است.

مصطفی بذرپور و خانواده‌اش می‌گویند از این سبک زندگی راضی‌اند؛ زندگی‌ای ساده و صمیمی که در آن کار، تولید و همکاری اعضای خانواده در هم تنیده شده و حاصلش، ماندن در روستا و ساختن زندگی با دسترنج خودشان است.