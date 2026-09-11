مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت فرا رسیدن ۲۰ شهریور ماه، نودوهشتمین سالروز تأسیس این بانک را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن سیفی، مدیرعامل این بانک، در پیامی به مناسبت فرارسیدن نودوهشتمین سالروز تأسیس این بانک، بر اهمیت اعتماد مردم، جایگاه تاریخی بانک ملی ایران، ضرورت تحول و نقش سرمایه انسانی در ترسیم آینده این بانک تأکید کرد.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
عمری به درازای نودوهشت سال برای یک سازمان اقتصادی، دستاورد اعتمادی است که نسل به نسل شکل گرفته؛ مسئولیتی است که در گذر زمان سنگینتر شده و سرمایهای است که ارزش آن را باید در زندگی مردم، در حرکت اقتصاد و در حافظه جمعی یک ملت جستوجو کرد.
بانک ملی ایران در بیستم شهریور ۱۳۰۷، برآمده از یک خواست بزرگ اجتماعی و اقتصادی متولد شد. تأسیس این بانک، تحقق آرزویی بود که سالها در ذهن ایرانیان جریان داشت. آرزوی داشتن بانکی برخاسته از اراده و سرمایه ایرانی که بتواند بخش مهمی از استقلال اقتصادی کشور را نمایندگی کند. همین خاستگاه تاریخی، نام بانک ملی ایران را از نخستین روز فعالیت، با مفاهیمی همچون اعتماد، تعلق و مسئولیت اجتماعی پیوند زد.
امروز که نودوهشتمین سال این مسیر را گرامی میداریم، به گذشته با احترام مینگریم، اما فراموش نمیکنیم که مسئولیت مهمی هم در برابر آینده، بر عهده ماست. اعتبار یک نهاد بزرگ با سابقه آن آغاز میشود، اما با کیفیت حضورش در زندگی امروز مردم معنا پیدا میکند. برای ما، ارزش این میراث در توانایی تبدیل تجربههای انباشته به تصمیمهای تازه، خدمات بهتر و راهحلهایی متناسب با نیازهای جامعه امروز است.
بانک ملی ایران اکنون در نقطهای ایستاده که تجربه تاریخی و ضرورت تحول، به یکدیگر رسیدهاند. توسعه بانکداری دیجیتال، بازطراحی فرایندها، ارتقای تجربه مشتری، بهرهگیری هوشمندانه از فناوری، حمایت مؤثر از تولید و کسبوکارها و تقویت سرمایه انسانی، اجزای مسیری هستند که سیمای آینده بانک را شکل میدهند. ما میخواهیم بانکی با این پشتوانه تاریخی، در سرعت تحول نیز شایسته نام و اعتبار خود باشد.
در این مسیر، بزرگترین دارایی بانک ملی ایران اعتماد مردمی است که طی نسلهای مختلف این بانک را انتخاب کردهاند و سرمایه انسانی ارزشمندی است که مسئولیت پاسداری از این اعتماد را در سراسر کشور بر دوش دارد. قدردان همکاران امروز، پیشکسوتان و همه کسانی هستم که بخشی از عمر و توان خود را برای ساختن این اعتبار به کار گرفتهاند.
نودوهشتمین سال تأسیس بانک ملی ایران برای ما فرصتی برای تجدید یک عهد است. اینکه به پشتوانه تجربه دیروز، پاسخگوی نیاز امروز باشیم و برای فردایی آماده شویم که بانکداری در آن هوشمندتر، سریعتر، در دسترستر و انسانیتر خواهد بود.
بانک ملی ایران، میراثی ارزشمند در حافظه اقتصادی کشور و مسئولیتی بزرگ در برابر آینده ایران است. پاسداری از این نام، یعنی هر روز شایستهتر شدن برای اعتمادی که نزدیک به یک قرن همراه ما بوده است.