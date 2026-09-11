مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: طرح کارت امید مادران با هدف حمایت از مادران، بهبود سلامت مادر و کودک و تشویق به فرزندآوری، اکنون وارد مرحله پنجم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسین فلاحنژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، در گفتوگو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: در مرحله پنجم طرح کارت امید مادر، مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شدهاند، مشمول دریافت این حمایت میشوند.
وی در این گفتوگو زنده تلویزیونی افزود: بر اساس این طرح، مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مادر کودک واریز میشود و میزان حمایت با توجه به دهک اقتصادی خانواده تعیین خواهد شد.
فلاحنژاد با بیان اینکه نیازی به مراجعه حضوری مادران برای دریافت این حمایت نیست، اظهار کرد: اطلاعات تولد نوزادان از سوی سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: این اطلاعات به صورت ماهانه و پیش از هفتم هر ماه در اختیار وزارت تعاون قرار میگیرد و پس از بررسی، اعتبار کارت مادر به صورت خودکار شارژ میشود.
وی با اشاره به این که مادران مشمول طرح میتوانند از اعتبار کارت امید مادر برای تهیه اقلام پیشبینیشده در طرح از فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کنند ب. اهمیت این طرح تایید کرد.
فلاحنژاد به مخاطبان بخش خبری ۲۰ سیمای البرز افزود: اقلام پروتئینی، لبنیات، شیر خشک و برخی دیگر از کالاهای مورد نیاز مادر و کودک در فهرست اقلام قابل خرید با این اعتبار قرار دارند.
وی تأکید کرد: مادران برای استفاده از این طرح نیازی به ثبتنام یا مراجعه حضوری ندارند و در صورت نیاز به اطلاعرسانی درباره وضعیت مشمولان، پیامکهای لازم برای آنان ارسال خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات مربوط به اقلام و نحوه اجرای طرح نیز از طریق اطلاعرسانیهای رسمی وزارت بهداشت قابل پیگیری است.