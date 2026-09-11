باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران بریکس مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران را همراهی می‌کند، عصر جمعه ۲۰ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر خزانه‌داری آمریکا با خوشحالی به خود می‌بالد که می‌خواهد ایرانیان را فقیر کند و اقتصاد ما را به فروپاشی بکشاند. اما در عوض، او درمانده و ناتوان در برابر افکار عمومی قرار گرفته است؛ در حالی که جهان روزبه‌روز اعتماد خود را به نظام مالی آمریکا بیشتر از دست می‌دهد.»

عراقچی تاکید کرد: «بحران ناشی از هزینه تأمین مالی بدهی‌های آمریکا تنها آغاز ماجراست.»