باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بازار سرمایه فردا هفته کاری جدید خود را در حالی آغاز میکند که بورس در هفته گذشته عملکردی صعودی و قابلتوجه داشت شاخص کل در این مدت بیش از ۹ درصد رشد کرد و شاخص هموزن نیز افزایش نزدیک به ۸ درصدی را به ثبت رساند.
در کنار رشد شاخصها، ورود بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پول به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته بود.
حالا باید دید بازار سرمایه پس از این رشد قابلتوجه، فردا معاملات خود را با ادامه تقاضا و ورود نقدینگی آغاز میکند یا شاهد افزایش عرضه و شناسایی سود خواهیم بود.
در کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص معاملات هفته گذشته و رکوردشکنی شاخص کل بورس در ارتفاع جدید گفت: در هفته گذشته شاخص کل با رشد ۹.۵۱ درصدی به ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۸۷ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز ۷.۹۸ درصد افزایش یافت و در سطح یک میلیون و ۹۴۲ هزار و ۳۱۱ واحد قرار گرفت. شاخص کل فرابورس هم با رشد ۸.۶۳ درصدی به ۵۵ هزار و ۲۱۹ واحد رسید.
او افزود: ارزش معاملات سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی در هفته گذشته در مجموع ۲۰۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان بود. همچنین سرانه خرید حدود ۱۰۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سرانه فروش حدود ۹۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ثبت شد.
آسایش بیان کرد: در مجموع هفته گذشته ۱۷ هزار و ۲۶ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی داشتیم. بیشترین ورود پول در روز دوشنبه با ۷ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان رقم خورد و در روز چهارشنبه نیز ۸۵۸ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد.
آسایش گفت: اکنون با توجه به رشد قابلتوجه شاخصها و ورود نقدینگی به بازار سهام، باید دید در نخستین روز معاملاتی هفته جدید این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا بخشی از سرمایهگذاران اقدام به شناسایی سود خواهند کرد.
او افزود: رفتار بازار در دقایق ابتدایی معاملات، میزان ارزش معاملات و همچنین جریان ورود و خروج پول میتواند تصویر روشنتری از مسیر بازار در ادامه هفته ارائه کند.
حالا نگاه فعالان بازار به معاملات فرداست؛ جایی که مشخص خواهد شد رشد هفته گذشته تا چه اندازه توانسته تقاضا را در بازار حفظ کند باید دید بورس هفته جدید را با تداوم ورود نقدینگی و افزایش تقاضا آغاز میکند یا افزایش عرضهها، بخشی از رشد اخیر شاخصها را تعدیل خواهد کرد در نهایت، معاملات فردا میتواند نخستین نشانه از مسیر بازار سرمایه در هفته پیشرو باشد.