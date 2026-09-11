باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد که رزمندگان این جنبش یک عملیات نظامی گسترده علیه نیروهای تحت حمایت عربستان در سواحل غربی یمن انجام داده، کنترل مناطقی در شش شهرستان را به دست گرفته و تلفات سنگینی به نیروهای مقابل وارد کردهاند.
در بیانیهای که یحیی سریع در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفته شده این عملیات که در ابتدا در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) آغاز شد، با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با عربستان از مناطقی در استانهای تعز و الحدیده و پایان دادن به «محاصره و تجاوز چندینساله» علیه یمن، انجام شده است.
در این بیانیه آمده است که عملیات مذکور به بیرون راندن نیروهای تحت حمایت عربستان از شش شهرستان، در مجموع به مساحت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع و هدف قرار گرفتن هفت تیپ نظامی شامل ۳۸ گردان منجر شده است.
انصارالله میگوید صدها نفر از نیروهای مقابل کشته، اسیر یا زخمی شدهاند.
این بیانیه همچنین از آزادی اسرای یمنی که در بازداشت نیروهای همسو با عربستان بودند و سرنگونی ۹ هواپیمای طرف مقابل خبر داد.
در این بیانیه همچنین آمده است که تردد دریایی برای تمامی شرکتهای بینالمللی امن بوده و فقط برای کشتیهای عربستان ممنوع شده است.
نیروهای مسلح انصارالله بار دیگر تأکید کردند که به «معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه خواهند داد تا زمانی که تجاوز متوقف و محاصره یمن برداشته شود.
منبع: الجزیره