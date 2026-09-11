انصارالله می‌گوید در عملیاتی در سواحل غربی یمن، کنترل چندین منطقه را به دست گرفته و ۹ هواپیمای نیرو‌های وابسته به عربستان را سرنگون کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد که رزمندگان این جنبش یک عملیات نظامی گسترده علیه نیرو‌های تحت حمایت عربستان در سواحل غربی یمن انجام داده، کنترل مناطقی در شش شهرستان را به دست گرفته و تلفات سنگینی به نیرو‌های مقابل وارد کرده‌اند.

در بیانیه‌ای که یحیی سریع در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفته شده این عملیات که در ابتدا در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) آغاز شد، با هدف بیرون راندن نیرو‌های همسو با عربستان از مناطقی در استان‌های تعز و الحدیده و پایان دادن به «محاصره و تجاوز چندین‌ساله» علیه یمن، انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که عملیات مذکور به بیرون راندن نیرو‌های تحت حمایت عربستان از شش شهرستان، در مجموع به مساحت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع و هدف قرار گرفتن هفت تیپ نظامی شامل ۳۸ گردان منجر شده است.

 انصارالله می‌گوید صد‌ها نفر از نیرو‌های مقابل کشته، اسیر یا زخمی شده‌اند.

 این بیانیه همچنین از آزادی اسرای یمنی که در بازداشت نیرو‌های همسو با عربستان بودند و سرنگونی ۹ هواپیمای طرف مقابل خبر داد.

در این بیانیه همچنین آمده است که تردد دریایی برای تمامی شرکت‌های بین‌المللی امن بوده و فقط برای کشتی‌های عربستان ممنوع شده است. 

نیرو‌های مسلح انصارالله بار دیگر تأکید کردند که به «معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه خواهند داد تا زمانی که تجاوز متوقف و محاصره یمن برداشته شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، سواحل یمن
خبرهای مرتبط
پس از عملیات ۱۸ ساعته؛
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
فرمانده سنتکام به عربستان سعودی سفر کرد
در پی پیشروی‌های اخیر انصارالله رخ داد؛
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: ایران درگیری را تا بازگشت دموکرات‌ها طول می‌دهد
ترامپ بار دیگر به گزافه گویی علیه ایران پرداخت
پوتین برای نشست بریکس وارد هند شد؛ دیدار با پزشکیان در دهلی
نخستین نشست دیپلماتیک پس از جنگ؛ ایران و عمان میزبان کشور‌های خلیج فارس در صلاله
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
نیویورک تایمز: ونس ارزیابی نگران‌کننده فرماندهان از ذخایر موشکی آمریکا را به ترامپ رساند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای حامی ایران و حزب‌الله اعمال کرد
پاکستان: پیمان مکه اجرایی شده، اما برنامه‌ای برای پاسخ نظامی به انصارالله نداریم
آخرین اخبار
حماس شهادت فرمانده تیپ خان‌یونس را محکوم کرد
تصویب بسته ۶.۱ میلیارد یورویی اروپا برای کمک به اوکراین
کاهش بی‌سابقه عرضه نفت عربستان به پایین‌ترین سطح در ۳ دهه اخیر
انصارالله از عملیات «موفقیت‌آمیز» در سواحل غربی یمن خبر داد
پاکستان: پیمان مکه اجرایی شده، اما برنامه‌ای برای پاسخ نظامی به انصارالله نداریم
دیدار پوتین و مودی در حاشیه بریکس
کرملین به لیتوانی درباره میزبانی از سلاح‌های هسته‌ای غرب هشدار داد
فرمانده سنتکام به عربستان سعودی سفر کرد
وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ را از بودجه اوکراین پرداخت کنید
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
نیویورک تایمز: ونس ارزیابی نگران‌کننده فرماندهان از ذخایر موشکی آمریکا را به ترامپ رساند
قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی رسید
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
رم میزبان هشتمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در اواسط سپتامبر
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
نخستین نشست دیپلماتیک پس از جنگ؛ ایران و عمان میزبان کشور‌های خلیج فارس در صلاله
کاهش تردد در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۷ شناور در روز پنجشنبه
اکسیوس: بن سلمان دو بار از ترامپ خواست به انصارالله حمله کند؛ ترامپ رد کرد
ادعای ترامپ: ایران درگیری را تا بازگشت دموکرات‌ها طول می‌دهد
ترامپ بار دیگر به گزافه گویی علیه ایران پرداخت
سفیر پاکستان در سازمان ملل: از آمریکا و ایران می‌خواهیم به مذاکرات بازگردند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای حامی ایران و حزب‌الله اعمال کرد
پوتین برای نشست بریکس وارد هند شد؛ دیدار با پزشکیان در دهلی
روسیه: غرب از تشدید تنش‌ها علیه ایران دست بردارد
سی‌ان‌ان: مشاوران نظامی آمریکا به حملات علیه یمن کمک می‌کنند
اعتراف فرمانده آمریکایی به ضربه سنگین ایران به ناوگان پنجم آمریکا
زلنسکی: پیش از انتخابات روسیه نشست سه‌جانبه‌ای برگزار نمی‌شود
نماینده پارلمان لبنان: ایران از تمامی انسان‌های آزاده در سراسر جهان دفاع می‌کند
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به یک‌دهم سطح پیش از جنگ رسید
ایران و روسیه در مسیر تغییر نقشه ترانزیتی قفقاز