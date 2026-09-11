باشگاه خبرنگاران جوان - پیشرفت های علمی و پیروزی‌های ایران اسلامی در جنگ‌های تحمیلی از راهبرد «العلم سلطانِ» امام شهید و تبدیل علم به یک جهاد مقدس نشأت گرفته و به ایران اسلامی امکان عبور از مرزهای دانش را داده است.

راهبرد «العلم سلطان» نوری بود که از مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و اندیشه امام شهید بر حیات ملت آگاه و مبارز ایران اسلامی تابید و ایران اسلامی را به قله ها نزدیک کرد.

بدون تکیه بر قدرت و پیشرفت علمی دستیابی به عزت و استقلال ملی و صیانت از کشور در برابر استکبار و استعمار امری ناممکن است.

امروز دانش ایرانی می‌تواند تسلط ایران اسلامی بر شاهراه حیاتی انرژی دنیا را تحکیم بخشد و پیچیده‌ترین فناوری‌های دشمن را به غنیمت بگیرد. توقیف زیردریایی پیشرفته و هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز که مجهز به جدیدترین فناوری‌ها و قابلیت غوطه‌وری در عمق ۶۰۰۰ متری است، تبلور عینی راهبرد «العلم سلطان» است.

امام شهید(قدس الله نفسه الزکیه) ۲۶ مهر ۱۳۹۶ بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی بیان داشتند: «پیشرفت علمی، کشور را قدرتمند میکند. اَلعِلمُ سُلطان؛ «سلطان» یعنی اقتدار؛ علم، اقتدار است؛ هر کسی که آن را داشته باشد «صالَ»، یعنی دست قدرتمند را خواهد داشت؛ هرکس که آن را نداشته باشد «صیلَ عَلَیه»،یعنی دست قدرتمندی بر سر او خواهد آمد یعنی زیرِ دست خواهد شد».

امام شهید با درک عمیق از معارف اسلام و معادلات جهانی، مسیر پیشرفت علمی را با پنج راهکار کلیدی هموار کردند. نخست، «علم به مثابه جهاد»؛ ایشان علم را یک وظیفه مقدس و جهاد دانستند. دوم، «ایجاد زنجیره کامل علمی»؛ تأکید بر ساخت یک شبکه عظیم و مکمل از دانشگاه تا صنعت برای تولید بی‌وقفه دانش. سوم، «تولید علم به جای مصرف آن»؛ ایشان تأکید داشتند که باید مرزهای دانش را درنوردیم و تولیدکننده باشیم. چهارم، «تمرکز بر نخبگان و استعدادها»؛ تبدیل کردن نخبگان به ستون‌های اصلی قدرت ملی. پنجم، «پیوند علم با عزت ملی»؛ ایشان معتقد بودند که بدون علم، عزت و استقلال و پیشرفت غیرممکن است.

تولید علم ایران؛ فراتر از انتظار

با راهبرد امام شهید، ایران اسلامی مرزهای علم و فناوری شکست و به شکوفایی خیره‌کننده علمی رسید. آمارها نشان می‌دهد که تولید علم ما، برخلاف جمعیت و جغرافیا، بسیار فراتر از انتظار است.

امام شهید ۱۷ مهر ۱۳۹۸ در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: «رشد مقالات پُر ارجاع دانشمندان ایرانی -نه یک مقاله‌ی صِرف- مقالاتی که در دنیا به آن زیاد ارجاع [داده] میشود، در سال ۲۰۱۰، ۷۸ مقاله بوده، در سال ۲۰۱۸ به ۴۶۱ مقاله رسیده؛ [یعنی] چند برابر در طول چند سال. اینها چیزهای مهمّی است که انکار میکنند».

راهبرد «العلم سلطان» ایران را به یک بازیگر پیشگام در نبردهای نامتقارن نیز تبدیل کرده است.

در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، تسلط بر دانش نبرد الکترونیک و هوش مصنوعی، توازن قدرت را به نفع ایران اسلامی تغییر داد. شکار پهپادهای پیشرفته و حتی جنگنده‌های نسل پنجم نظیر اف-۳۵، نتیجه تأکید امام شهید بر پیشرفت علمی بود.

دشمن با تکیه بر فناوری‌های گران‌قیمت خود به میدان آمد اما با شکافی میان ادعای تکنولوژیک و واقعیت میدانی مواجه شد.

مصادیق این راهبرد کلان در دیگر عرصه‌های علمی و فناروی مشهود و گواهی بر تحقق آن است. در حوزه فناوری‌های پیشرفته، شکوفایی ایران در صنایع هوافضا مانند ساخت ماهواره‌ها و پهپادهای پیشرفته نشان‌دهنده عبور از مرحله‌ کپی‌کاری به مرحله‌ نوآوری است. همچنین، تسلط بر فناوری هسته‌ای، فناوری‌های نانو و بیوتکنولوژی که ایران را در جایگاه‌های تراز جهانی قرار داده، گویای این واقعیت است که دانش بومی توانسته است از سدهای تحریم‌های علمی عبور کند.

این پیشرفت‌ها، سبب ارتقای کیفیت زندگی و نیز سلاح‌های دانش‌بنیان کشور در برابر فشارهای سیاسی و نظامی نظام سلطه هستند.

علم و ایجاد پیوند ناگسستنی میان «ایمان»، «عقل»، «عزت» و «قدرت»

اندیشمندان بزرگ جهان اسلام، علم را پیوندی ناگسستنی میان «عقل»، «ایمان»، «عزت» و «قدرت» دانسته‌اند.

استاد شهید مرتضی مطهری معتقدند ملتی که از مسیر عقل و شناخت بازماند، هرگز نمی‌تواند در مسیر استقلال و حاکمیت خود گام بردارد.

آیت الله شهید سید محمد باقر صدر نیز تأکید دارد که دانشی که برای برپایی نظام عادلانه و صیانت از حقوق مستضعفان به کار رود، عینِ عبادت و قدرت است.

اهمیت این مسیر در نگاه اندیشمندان غربی نیز مشهود است. این اندیشمندان بر نقش دانش در عرصه اقتدار تأکید دارند.

آلبرت اینشتین، فیزیکدان آلمانی معتقد است، بسیاری از مشکلات جهان، ناشی از نبود درک صحیح از واقعیت‌های علمی است.

استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهان‌شناس انگلیسی نیز تأکید دارد: «باید با تمام توان به دنبال دانش باشیم تا در برابر چالش‌های هستی بایستیم.»

آدم اسمیت، فیلسوف اسکاتلندی هم بر این نکته تأکید داشت که دانش، سرمایه اصلی هر جامعه پیشرو است.

کارل پوپر، فیلسوف اتریشی نیز بر این باور بود که علم تنها راه برای کشف حقیقت و تسلط بر آینده است.

امام شهید ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى فرمودند: «کشور اگر به علم بپردازد و علم را پیش ببرد، آقا خواهد شد؛ به‌معنای واقعی کلمه: اَلعِلمُ سُلطان».

دانش ما، ابزار دفاع و اقتدار و پیشرفت ماست. اقتدار دفاعی، علمی و سیاسی امروز جمهوری اسلامی ایران محصول اندیشه‌های امام خمینی(رحمه الله علیه) و امام شهید(رضوان الله تعالی علیه) است. آنچه در میدان‌های نبرد یا در عرصه‌های علمی شاهد هستیم، ثمره جاری و ساری شدن آن اندیشه‌ها در اراده‌ ملت سرافراز ایران است. این مسیر تا طلوع خورشید ولایت عظمی امام عصر(عجل الله تعالی فرجه) ادامه دارد.

منبع: فارس