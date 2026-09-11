صالح حردانی با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده از امروز در تمرینات استقلال حضور خواهد یافت و همراه کاروان آبی‌پوشان راهی بصره می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نظر سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال، صالح حردانی که پیش‌تر به دلیل مسائل انضباطی از حضور در تمرینات منع شده بود، از امروز در تمرینات تیم شرکت خواهد کرد و همراه کاروان استقلال راهی بصره می‌شود.

باشگاه استقلال ضمن تقدیر از رویکرد حرفه‌ای و قاطع سهراب بختیاری‌زاده در حفظ نظم و انضباط تیمی، از صالح حردانی نیز به دلیل پذیرش مسئولیت رفتار خود و عذرخواهی صادقانه قدردانی می‌کند.

در استقلال رعایت اصول حرفه‌ای و انضباطی برای همه اعضای تیم یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی است و در کنار آن، پذیرش اشتباه و تلاش برای جبران نیز همواره مورد احترام قرار می‌گیرد. موضوع اخیر نیز با تدبیر کادر فنی و رفتار مسئولانه بازیکن، در فضایی حرفه‌ای و درون خانواده استقلال حل‌وفصل شد.

باشگاه استقلال با تأکید بر اتحاد و همدلی موجود میان مدیریت، کادر فنی و بازیکنان، اجازه نخواهد داد حاشیه‌سازی‌های بیرونی خللی در مسیر تیم ایجاد کند. تمرکز مجموعه استقلال همچنان بر موفقیت تیم و سربلندی نام بزرگ استقلال خواهد بود.

منبع: باشگاه استقلال

برچسب ها: صالح حردانی ، بازیکن استقلال ، سهراب بختیاری زاده
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