باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: منابع مردم در صنایعی که سودآور و ارزآور هستند، سرمایه‌گذاری می‌شود و منابع و سود حاصل از آن نیز به خود مردم بازمی‌گردد.

وی افزود: با این روش، از یک سو صنعت و تولید در کشور رونق می‌گیرد و از سوی دیگر مردم می‌توانند ارزش پول خود را حفظ کنند و منابعشان در یک بخش مولد اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به برخی تجربیات منفی گذشته در زمینه نرخ‌گذاری‌های دولتی اظهار کرد: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، نرخ‌گذاری دولتی وجود ندارد و این موضوع یکی از تفاوت‌های مهم این صندوق‌ها با برخی تجربه‌های گذشته است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: مردم با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌توانند خود را در برابر نوسانات ارزی تا حدی مصون کنند و در نتیجه، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری آنها نیز ماهیت ارزی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هدف این است که منابع مردم ضمن حفظ ارزش خود، به سمت بخش‌های مولد و ارزآور اقتصاد هدایت شود تا همزمان با حفظ منافع سرمایه‌گذاران، زمینه تقویت تولید و فعالیت‌های صنعتی نیز فراهم شود.