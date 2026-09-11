رئیس روس‌اتم از آماده‌سازی مجموعه‌ای از اسناد میان روسیه و هند برای توسعه همکاری‌های هسته‌ای از جمله در زمینه فناوری راکتور‌های نسل چهارم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی روس‌اتم روسیه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه و هند بسته‌ای از اسناد را برای توسعه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای آماده کرده‌اند. لیخاچف گفت: «ما آمادگی بالایی در سطح آمادگی برای امضای تعدادی سند با هند داریم.»

او توضیح داد که این موضوع به طور خاص مربوط به فناوری‌های انرژی هسته‌ای نسل چهارم، مجهز به راکتور‌های نوترونی سریع است.

وی ادامه داد: ما مجموعه‌ای از اسناد با هند داریم که در مراحل نهایی خود هستند و کاملا آماده امضا می‌باشند؛ این اسناد مربوط به همکاری مشترک در چارچوب مسیر دریای شمال، با تعریف دقیق استاندارد‌ها و حجم محموله‌ها هستند.

این مقام روس افزود: «ما با تقریبا تمام کشورهای شریک خود و اعضای گروه بریکس، درباره طرح‌های جدید و مشخصی برای افزایش تعداد نیروگاه‌های بزرگ در حال ساخت و همچنین اجرای پروژه‌های مربوط به نیروگاه‌های کوچک و راکتورهای تحقیقاتی، در حال مذاکره هستیم.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روس اتم ، روسیه و هند
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