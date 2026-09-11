سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی ۲ باب کارگاه و نمایشگاه مبل سازی در منطقه خلازیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال ملکی روز جمعه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز حادثه آتش سوزی در خیابان شقایق خلازیر به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در یک محوطه این خیابان چندین کارگاه و نمایشگاه مبل وجود داشت که ۲ باب کارگاه و نمایشگاه مبل سازی دچار آتش سوزی شد.

ملکی ادامه داد: در ساخت این ۲ کارگاه و نمایشگاه با مصالح غیر استاندارد استفاده شده بود که باعث شد داربست ها و همچنین سقف های غیر استاندارد آنها دچار آتش سوزی شود.

وی با بیان اینکه آتش در حال سرایت به سایر کارگاه ها بود گفت: ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و جک که در مقابل محل حادثه بودند دچار آتش سوزی شدند که آتش نشانان موفق شدند این آتش سوزی را بدون مصدومیت مهار کنند.

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش سوزی کارگاه
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات ممسنی؛ تلاش برای مهار آتش ادامه دارد
جزئیات آتش‌سوزی هتل‌آپارتمانی در مشهد
چهار ساعت نبرد آتش‌نشانان سمنان با حریق در ۱۴ تن کاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ فوتی در تصادفات هفته اخیر پایتخت
ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال/ مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور‌های شمالی
آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی برگزار شد
دستاورد‌های شهری روی میز کنفرانس شهر هوشمند
آتش سوزی ۲ کارگاه مبل سازی در خلازیر
آخرین اخبار
آتش سوزی ۲ کارگاه مبل سازی در خلازیر
آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی برگزار شد
دستاورد‌های شهری روی میز کنفرانس شهر هوشمند
۵ فوتی در تصادفات هفته اخیر پایتخت
ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال/ مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور‌های شمالی
درخواست افزایش سهمیه حج تمتع ۱۴۰۶