سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی ۲ باب کارگاه و نمایشگاه مبل سازی در منطقه خلازیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال ملکی روز جمعه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز حادثه آتش سوزی در خیابان شقایق خلازیر به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در یک محوطه این خیابان چندین کارگاه و نمایشگاه مبل وجود داشت که ۲ باب کارگاه و نمایشگاه مبل سازی دچار آتش سوزی شد.

ملکی ادامه داد: در ساخت این ۲ کارگاه و نمایشگاه با مصالح غیر استاندارد استفاده شده بود که باعث شد داربست ها و همچنین سقف های غیر استاندارد آنها دچار آتش سوزی شود.

وی با بیان اینکه آتش در حال سرایت به سایر کارگاه ها بود گفت: ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و جک که در مقابل محل حادثه بودند دچار آتش سوزی شدند که آتش نشانان موفق شدند این آتش سوزی را بدون مصدومیت مهار کنند.