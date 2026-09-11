باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویر ماهواره‌ای که روز پنجشنبه ثبت شده‌اند، از برخاستن دود در اطراف خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی حکایت دارند و هدف قرار گرفتن آنها توسط نیروهای یمنی را تائید می‌کند.

عربستان سعودی تاکنون وقوع هیچ حادثه‌ای در این منطقه را تایید نکرده است. همچنین سازمان تنظیم رسانه‌های عمومی عربستان و شرکت بزرگ نفتی آرامکو نیز تاکنون به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر درباره دود مشاهده‌شده در این تصاویر سکوت کرده‌اند.

از سویی دیگر یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد که رزمندگان این جنبش یک عملیات نظامی گسترده علیه نیرو‌های تحت حمایت عربستان در سواحل غربی یمن انجام داده، کنترل مناطقی در شش شهرستان را به دست گرفته و تلفات سنگینی به نیرو‌های مقابل وارد کرده‌اند.

نیرو‌های مسلح انصارالله بار دیگر تأکید کردند که به «معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه خواهند داد تا زمانی که تجاوز متوقف و محاصره یمن برداشته شود.

منبع: رویترز