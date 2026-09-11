باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بازگشت برق خارجی به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین، خطر فوری خاموشی کامل نیروگاه را کاهش داده است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار می‌دهد که تأمین برق این نیروگاه همچنان شکننده است.

در همین راستا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای تثبیت تأمین برق و جبران ذخایر رو به اتمام سوخت دیزل نیروگاه، اقدامات بیشتری لازم است.

این نیروگاه پس از چند حمله نظامی، تنها خط انتقال برق خود را از دست داد و نزدیک به سه هفته به ژنراتور‌های اضطراری دیزلی متکی بود تا عملکرد‌های ضروری ایمنی، از جمله خنک‌سازی شش رآکتور ادامه پیدا کند.

این خط برق در ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) پس از برقراری آتش‌بس محلی با میانجیگری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوباره برقرار شد.

با این حال، گروسی هشدار می‌دهد که ذخایر دیزل همچنان ضروری هستند، زیرا این نیروگاه از ماه ژوئن تاکنون ۱۰ بار با قطعی برق خارجی مواجه شده است.

او گفت: «تأمین قابل‌اعتماد برق برای سامانه‌های ایمنی و امنیتی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا ضروری است؛ به‌ویژه پمپ‌هایی که هر شش رآکتور و استخر‌های سوخت مصرف‌شده آنها را خنک می‌کنند».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از ادامه فعالیت‌های نظامی در اطراف نیروگاه، از جمله انفجار، فعالیت پهپاد‌ها و تیراندازی خبر داد.

نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین واقع شده و با شش رآکتور، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است. این نیروگاه از سال ۲۰۲۲ تحت کنترل نیرو‌های روسیه قرار دارد و بار‌ها هدف حمله پهپادی اوکراین واقع شده است.

منبع: آناتولی