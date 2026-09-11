آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید خطر خاموشی نیروگاه زاپوریژیا کاهش یافته، اما تأمین برق و سوخت آن همچنان ناپایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بازگشت برق خارجی به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین، خطر فوری خاموشی کامل نیروگاه را کاهش داده است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار می‌دهد که تأمین برق این نیروگاه همچنان شکننده است.

در همین راستا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای تثبیت تأمین برق و جبران ذخایر رو به اتمام سوخت دیزل نیروگاه، اقدامات بیشتری لازم است.

این نیروگاه پس از چند حمله نظامی، تنها خط انتقال برق خود را از دست داد و نزدیک به سه هفته به ژنراتور‌های اضطراری دیزلی متکی بود تا عملکرد‌های ضروری ایمنی، از جمله خنک‌سازی شش رآکتور ادامه پیدا کند.

این خط برق در ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) پس از برقراری آتش‌بس محلی با میانجیگری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوباره برقرار شد.

با این حال، گروسی هشدار می‌دهد که ذخایر دیزل همچنان ضروری هستند، زیرا این نیروگاه از ماه ژوئن تاکنون ۱۰ بار با قطعی برق خارجی مواجه شده است.

او گفت: «تأمین قابل‌اعتماد برق برای سامانه‌های ایمنی و امنیتی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا ضروری است؛ به‌ویژه پمپ‌هایی که هر شش رآکتور و استخر‌های سوخت مصرف‌شده آنها را خنک می‌کنند».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از ادامه فعالیت‌های نظامی در اطراف نیروگاه، از جمله انفجار، فعالیت پهپاد‌ها و تیراندازی خبر داد.

نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین واقع شده و با شش رآکتور، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است. این نیروگاه از سال ۲۰۲۲ تحت کنترل نیرو‌های روسیه قرار دارد و بار‌ها هدف حمله پهپادی اوکراین واقع شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نیروگاه زاپروژیا ، جنگ اوکراین ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
تصویب بسته ۶.۱ میلیارد یورویی اروپا برای کمک به اوکراین
در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین؛
پوتین برای نشست بریکس وارد هند شد؛ دیدار با پزشکیان در دهلی
زلنسکی: پیش از انتخابات روسیه نشست سه‌جانبه‌ای برگزار نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: ایران درگیری را تا بازگشت دموکرات‌ها طول می‌دهد
ترامپ بار دیگر به گزافه گویی علیه ایران پرداخت
پوتین برای نشست بریکس وارد هند شد؛ دیدار با پزشکیان در دهلی
نخستین نشست دیپلماتیک پس از جنگ؛ ایران و عمان میزبان کشور‌های خلیج فارس در صلاله
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
نیویورک تایمز: ونس ارزیابی نگران‌کننده فرماندهان از ذخایر موشکی آمریکا را به ترامپ رساند
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
پاکستان: پیمان مکه اجرایی شده، اما برنامه‌ای برای پاسخ نظامی به انصارالله نداریم
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای حامی ایران و حزب‌الله اعمال کرد
آخرین اخبار
چرا باب‌المندب برای تجارت و انرژی جهان حیاتی است؟
خبرگزاری فرانسه: انصارالله کنترل تمامی جزایر تنگه باب‌المندب را به دست گرفت
هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت شکننده نیروگاه زاپوریژیا
انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انفجار در خطوط لوله نفت عربستان
روسیه و هند همکاری هسته‌ای را گسترش می‌دهند
حماس شهادت فرمانده تیپ خان‌یونس را محکوم کرد
تصویب بسته ۶.۱ میلیارد یورویی اروپا برای کمک به اوکراین
کاهش بی‌سابقه عرضه نفت عربستان به پایین‌ترین سطح در ۳ دهه اخیر
انصارالله از عملیات «موفقیت‌آمیز» در سواحل غربی یمن خبر داد
پاکستان: پیمان مکه اجرایی شده، اما برنامه‌ای برای پاسخ نظامی به انصارالله نداریم
دیدار پوتین و مودی در حاشیه بریکس
کرملین به لیتوانی درباره میزبانی از سلاح‌های هسته‌ای غرب هشدار داد
فرمانده سنتکام به عربستان سعودی سفر کرد
وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ را از بودجه اوکراین پرداخت کنید
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
نیویورک تایمز: ونس ارزیابی نگران‌کننده فرماندهان از ذخایر موشکی آمریکا را به ترامپ رساند
قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی رسید
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
رم میزبان هشتمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در اواسط سپتامبر
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
نخستین نشست دیپلماتیک پس از جنگ؛ ایران و عمان میزبان کشور‌های خلیج فارس در صلاله
کاهش تردد در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۷ شناور در روز پنجشنبه
اکسیوس: بن سلمان دو بار از ترامپ خواست به انصارالله حمله کند؛ ترامپ رد کرد
ادعای ترامپ: ایران درگیری را تا بازگشت دموکرات‌ها طول می‌دهد
ترامپ بار دیگر به گزافه گویی علیه ایران پرداخت
سفیر پاکستان در سازمان ملل: از آمریکا و ایران می‌خواهیم به مذاکرات بازگردند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای حامی ایران و حزب‌الله اعمال کرد
پوتین برای نشست بریکس وارد هند شد؛ دیدار با پزشکیان در دهلی
روسیه: غرب از تشدید تنش‌ها علیه ایران دست بردارد
سی‌ان‌ان: مشاوران نظامی آمریکا به حملات علیه یمن کمک می‌کنند