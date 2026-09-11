منابع می‌گویند که انصارالله با تصرف جزایر حنیس بزرگ و کوچک، کنترل تمامی جزایر تنگه باب‌المندب را در دست گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی یمنی که نامش فاش نشده، گزارش داد که جنبش انصارالله به پیشروی نظامی خود در امتداد سواحل یمن ادامه داده و جزایر حنیس بزرگ و حنیس کوچک را در تنگه باب‌المندب در دریای سرخ به تصرف خود درآورده است. 

بنا به گفته‌های این مقام، نیرو‌های انصارالله اکنون کنترل تمامی جزایر واقع در این تنگه را در دست دارند.

تنگه باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ و میان یمن و سواحل شاخ آفریقا قرار دارد و یکی از مسیر‌های مهم کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. جزایر حنیس نیز در نزدیکی این تنگه واقع شده‌اند و از موقعیت راهبردی در مسیر‌های دریایی برخوردارند.

پیش از این، انصارالله از اجرای عملیاتی گسترده علیه نیرو‌های تحت حمایت عربستان در سواحل غربی یمن خبر داده بود و اعلام کرده بود که در جریان این عملیات، کنترل مناطقی در شش شهرستان به مساحت مجموعاً ۵۴۰۰ کیلومتر مربع را به دست گرفته است.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله همچنین از کشته، اسیر یا زخمی شدن صد‌ها نیروی مقابل و آزادی اسرای یمنی خبر داده است.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که اکسیوس گزارش داد محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده خواسته است به انصارالله حمله کند؛ درخواستی که گفته می‌شود ترامپ آن را رد کرده است. 

با این وجود، گفته شده واشنگتن در حال افزایش حمایت اطلاعاتی و نظامی از عربستان است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تنگه باب المندب ، انصارالله یمن ، عربستان
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