باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان و رئیس کمیته پیشگیری از سوانح و کاهش غرق‌شدگی استان، با انتشار گزارش طرح سالم‌سازی دریا تا تاریخ ۲۰ شهریور، از ثبت ۱۲۷ عملیات نجات موفق و صفر فوتی در سواحل تحت پوشش این طرح خبر داد.

سلیمی در تشریح آخرین آمار این طرح گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون، تیم‌های امدادی و آموزشی هلال‌احمر موفق به ارائه ۱۲ هزار و ۶۲۴ مورد آموزش چهره‌به‌چهره به گردشگران شده‌اند. همچنین ۲۱ هزار و ۵۲۳ هشدار پیشگیرانه برای دوری از مناطق ممنوعه و خطرآفرین صادر شده و یک هزار و ۷۶ خدمت درمانی سرپایی به مسافران ارائه شده است. در این بازه، ۱۲۷ عملیات نجات موفق انجام شده که از غرق‌شدگی قطعی گردشگران جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد عملکرد طرح در مقایسه با گزارش هفته قبل افزود: در بازه شش‌روزه، آموزش‌ها ۵۸۰ مورد، هشدارها یک هزار و ۱۴۶ مورد، خدمات درمانی ۴۹ مورد و نجات‌ها ۶ مورد افزایش یافته که نشان‌دهنده تداوم موفقیت طرح با وجود افزایش فشار گردشگری در روزهای پایانی تابستان است.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان با تأکید بر اینکه خدمات درمانی ارائه‌شده در سال جاری از کل سال گذشته پیشی گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۹۷۷ مورد خدمت درمانی ارائه شده بود، در حالی که امسال تا ۲۰ شهریور به رقم یک هزار و ۷۶ مورد رسیده‌ایم.

سلیمی با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها گفت: شهرستان‌های آستارا و تالش بیشترین حجم عملیات نجات و هشدارها را به خود اختصاص داده‌اند و رضوانشهر نیز در حوزه آموزش چهره‌به‌چهره عملکرد برجسته‌ای داشته است.

سلیمی با اعلام برنامه‌های آینده تصریح کرد: برای سال آینده، گسترش محدوده عملیاتی به تمامی محیط‌های آبی پرخطر، احداث پست‌های مراقبتی مجهز، استفاده از پهپاد برای پایش هوایی در سواحل پر خطر و شلوغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با قدردانی از همکاری فرمانداری‌ها، اداره کل ورزش و جوانان، هیأت نجات غریق، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما و به‌ویژه ناجیان غریق، مراقبین ساحلی و داوطلبان هلال‌احمر تأکید کرد امیدواریم با تداوم این روند و رفع چالش‌ها، شاهد تثبیت موفقیت طرح تا پایان فصل باشیم.

طرح سالم‌سازی دریا با شعار چشم‌انداز صفر فوتی تا پایان تابستان ادامه دارد و انتظار می‌رود با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، گام‌های بلندی در جهت ارتقای ایمنی سواحل استان گیلان برداشته شود.

منبع: روابط عمومی