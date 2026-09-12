باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - دانیال میلانی، کارشناس خودرو و مدیر خدمات پس از فروش صنعت خودرو، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در استفاده از الکل در سوخت، گفت: استفاده از الکل‌هایی مانند اتانول و متانول در ترکیب با بنزین موضوع جدیدی نیست و در برخی کشورها حتی خودروها و موتورسیکلت‌هایی با طراحی اختصاصی برای استفاده از سوخت‌های الکلی تولید شده‌اند.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند برزیل و تایلند افزود: در برخی کشورها خودروهایی وجود دارند که اساساً برای کارکرد با الکل طراحی شده‌اند. همچنین هند نیز در برنامه جدید خود استفاده از ترکیب بنزین و اتانول را دنبال می‌کند و ترکیب‌های دارای ۲۰ درصد اتانول را مورد توجه قرار داده است.

میلانی ادامه داد: دلیل اصلی استفاده از الکل در سوخت در بسیاری از کشورها، کاهش آلایندگی و همچنین کاهش وابستگی به واردات بنزین عنوان می‌شود. در آمریکای شمالی نیز ترکیب‌های مختلف سوخت و استفاده از بنزین‌های متناسب با شرایط آب‌وهوایی سال‌هاست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افزایش درصد الکل می‌تواند روی عملکرد خودرو اثر بگذارد

این کارشناس خودرو درباره تأثیر افزودن الکل به بنزین بر عملکرد خودرو اظهار کرد: الکل‌هایی که به سوخت بنزین اضافه می‌شوند، به دلیل داشتن اکسیژن بیشتر، می‌توانند بر برخی پارامترهای عملکرد موتور تأثیر بگذارند. یکی از ویژگی‌های الکل‌ها نیز جذب رطوبت است.

وی افزود: زمانی که بنزین با ماده دیگری ترکیب می‌شود، عملاً سوخت جدیدی ایجاد می‌شود و در مورد الکل‌ها، به‌ویژه در درصدهای بالاتر، ممکن است برخی شاخص‌های عملکرد موتور کاهش پیدا کند.

میلانی توضیح داد: در برخی گزارش‌ها، استفاده از درصدهای بالاتر الکل در سوخت باعث کاهش توان و کشش خودرو شده و در نتیجه ممکن است راننده برای جبران این افت عملکرد، بیشتر پدال گاز را فشار دهد که این مسئله می‌تواند افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشته باشد.

متانول در درصدهای بالا اثر بیشتری بر قطعات خودرو دارد

این کارشناس خودرو با اشاره به تفاوت متانول و اتانول گفت: یکی از نکات مهم درباره متانول این است که در درصدهای بالاتر، می‌تواند تأثیر بیشتری بر قطعات فلزی و همچنین برخی قطعات لاستیکی خودرو داشته باشد؛ به همین دلیل استفاده از درصدهای بالای متانول نیازمند توجه بیشتری به سازگاری خودرو و قطعات آن است.

وی در عین حال تأکید کرد: این موضوع عمدتاً درباره ترکیب‌هایی با درصد بالای الکل مانند M5، M10 و M15 مطرح است و نباید آن را به درصدهای بسیار پایین متانول تعمیم داد.

میلانی درباره نگرانی مالکان خودرو از ترکیب درصد پایین متانول با بنزین نیز گفت: در درصدهای پایین، اتفاق خاص و ناگهانی برای خودرو رخ نمی‌دهد و مصرف‌کنندگان نباید نگرانی جدی در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: در چنین شرایطی کافی است خودرو مطابق روال معمول در سرویس‌های دوره‌ای به نمایندگی، تعمیرگاه یا مراکز مربوطه مراجعه کند تا در صورت وجود هرگونه ایراد، مشکل احتمالی شناسایی شود.

خودروهای جدید با ترکیب‌های دارای اتانول سازگاری بیشتری دارند

این کارشناس خودرو با اشاره به خودروهای جدید اظهار کرد: حتی در برخی خودروهای جدید، از جمله خودروهای تولید چین که با نام برندهای اروپایی وارد کشور شده‌اند، امکان استفاده از بنزین حاوی ۱۰ درصد اتانول (E10) در مشخصات خودرو اعلام شده است.

میلانی ادامه داد: در این خودروها حتی نیازی به برنامه‌ریزی مجدد ECU یا واحد کنترل موتور برای استفاده از چنین ترکیبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: نکته مهم این است که در صورت افزایش قابل توجه درصد الکل در سوخت، ممکن است مقداری افت توان مشاهده شود، اما این مسئله با شرایطی که درصد الکل بسیار پایین است، تفاوت دارد.

درصدهای پایین متانول مشکل ناگهانی برای خودرو ایجاد نمی‌کند

میلانی در جمع‌بندی گفت: در نسبت‌های پایین متانول، از جمله حدود نیم درصد و حتی تا محدوده‌ای که استاندارد اجازه می‌دهد، مشکل خاص و ناگهانی برای خودرو ایجاد نمی‌شود.

وی افزود: اگر قرار باشد درصد متانول در سوخت بالا باشد، لازم است در سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری خودرو توجه بیشتری به وضعیت قطعات و عملکرد خودرو شود؛ اما در درصدهای پایین، مشکل خاصی که بتوان آن را به‌صورت مستقیم به متانول نسبت داد، انتظار نمی‌رود.

این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: در صورت بروز ایراد در خودرو، نمی‌توان هر مشکلی را صرفاً به وجود متانول در سوخت نسبت داد و عوامل مختلف دیگری نیز می‌توانند در عملکرد خودرو و موتور تأثیرگذار باشند.