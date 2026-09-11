نخست‌وزیر هند و پزشکیان بر تقویت همکاری‌ها، حفظ امنیت دریانوردی و تداوم تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که «نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در دیدار خود با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.»

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که «مودی در دیدار خود با پزشکیان بر حفاظت از آزادی دریانوردی و تجارت و تضمین امنیت دریانوردان نیز تاکید کرد.»

از سوی دیگر رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پزشکیان عصر امروز در دیدار با نارندرا مودی تقویت و گسترش ارتباطات بین کشورهای منطقه را ضروری دانست و تشریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و هند دارای مشترکات متعددی هستند و این اشتراکات می تواند به توسعه همکاری ها کمک کند.

منبع: النشره

برچسب ها: ایران و هند ، اجلاس بریکس
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