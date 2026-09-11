بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که «نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در دیدار خود با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بر لزوم ادامه تلاشها برای تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.»
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که «مودی در دیدار خود با پزشکیان بر حفاظت از آزادی دریانوردی و تجارت و تضمین امنیت دریانوردان نیز تاکید کرد.»
از سوی دیگر رسانههای داخلی گزارش دادند که پزشکیان عصر امروز در دیدار با نارندرا مودی تقویت و گسترش ارتباطات بین کشورهای منطقه را ضروری دانست و تشریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و هند دارای مشترکات متعددی هستند و این اشتراکات می تواند به توسعه همکاری ها کمک کند.
منبع: النشره