باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به تأثیر شرایط بازار مسکن بر بازار اجاره گفت: روند کاهش فایلهای عرضهشده در بازار مسکن، نتیجه سیاستهای سالهای گذشته در حوزه عرضه است و یکی از عوامل مؤثر در کاهش تولید مسکن در لایههای مختلف جامعه، بلاتکلیفی قانون پیشفروش مسکن است.
وی اظهار کرد: باید بپذیریم که شرایط فعلی بازار مسکن بر بازار اجاره نیز اثرگذار است، اما کاهش فایلهای موجود در بازار، ریشه در سیاستهای سالهای گذشته در بخش عرضه مسکن دارد.
بیگینژاد افزود: یکی از موضوعات مؤثر بر کاهش تولید مسکن، بلاتکلیفی قانون پیشفروش است؛ چراکه وقتی در سالهای گذشته با قوانین و مقرراتگذاریهای نادرست، امکان ساختوساز و تولید مسکن دچار تزلزل میشود، تبعات آن امروز خود را در بازار مسکن نشان میدهد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در حال حاضر ساختوساز به صورت محدود و عمدتاً در بافتهای شهری توسط بخش خصوصی در حال انجام است و طبیعی است که هر میزان ساختوساز کاهش پیدا کند، عرضه مسکن نیز محدودتر شود. تبعات کاهش عرضه نیز بهویژه در بازار اجاره خود را نشان میدهد.
وی با تأکید بر نبود بستر قانونی برای پیشفروش مسکن گفت: در حال حاضر برای پیشفروش مسکن هیچ بستر قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه برای این نوع معاملات تقاضا وجود دارد، متأسفانه ممکن است تخلفاتی نیز صورت بگیرد، اما در شرایط فعلی مسیر قانونی مشخصی برای انجام این معاملات وجود ندارد.
بیگینژاد تصریح کرد: در چنین شرایطی باید پرسید مشاوران املاک چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ وقتی تقاضا برای پیشفروش وجود دارد اما بستر قانونی آن فراهم نیست، نمیتوان انتظار داشت که این بخش بتواند به شکل مناسبی به تأمین مالی ساختوساز کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت حذف پیشفروش از معاملات مسکن، جذب سرمایه از این حوزه را از دست میدهیم و به همان میزان شاهد کندی در روند پیشرفت ساختوسازها خواهیم بود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: ساماندهی و ایجاد بستر قانونی برای پیشفروش مسکن میتواند در کنار تأمین امنیت معاملات، به جذب سرمایه و تسریع روند ساختوساز کمک کند؛ موضوعی که در نهایت بر میزان عرضه مسکن و وضعیت بازار اجاره نیز اثرگذار خواهد بود.