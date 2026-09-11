سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به پرهیز از تردد و اتراق اطراف مسیل‌ها و رودخانه‌ها به دلیل احتمال وقوع سیل هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید محترمی روز جمعه با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ مدیریت بحران، از تشدید بارش‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.

وی ادامه روز شنبه این هشدار برای مناطق نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات تهران و البرز و دامنه و ارتفاعات استان‌های گیلان و مازندران معتبر است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: روز یکشنبه نیز مناطق نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه و ارتفاعات گیلان تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

محترمی خاطرنشان کرد: در اثر این سامانه احتمال جاری شدن سیل، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر وجود دارد.

وی گفت: این احتمال وجود دارد که در تردد خودروها اختلال ایجاد شود و لغزندگی سطح معابر، احتمال خطر را افزایش خواهد داد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران ضمن تاکید بر پرهیز از تردد در مسیر رودها بر خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و همچنین جابجایی عشایر تاکید کرد.

روزهای گذشته در اثر فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از شمال کشورمان سیل جاری شد و خسارت‌هایی به بار آورد.

برچسب ها: مدیریت بحران ، هشدار سیل
خبرهای مرتبط
ضرورت تجهیز و تقویت امکانات مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی
مدیرکل بحران گیلان: مالکان واحدهای خسارت‌ دیده از باران به بنیاد مسکن مراجعه کنند
گیلان به بالگرد اطفای حریق مجهز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ فوتی در تصادفات هفته اخیر پایتخت
آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی برگزار شد
ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال/ مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور‌های شمالی
دستاورد‌های شهری روی میز کنفرانس شهر هوشمند
آتش سوزی ۲ کارگاه مبل سازی در خلازیر
آخرین اخبار
آتش سوزی ۲ کارگاه مبل سازی در خلازیر
آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی برگزار شد
دستاورد‌های شهری روی میز کنفرانس شهر هوشمند
۵ فوتی در تصادفات هفته اخیر پایتخت
ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال/ مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور‌های شمالی