باشگاه خبرنگاران جوان - امید محترمی روز جمعه با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ مدیریت بحران، از تشدید بارشها در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.
وی ادامه روز شنبه این هشدار برای مناطق نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات تهران و البرز و دامنه و ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران معتبر است.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: روز یکشنبه نیز مناطق نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه و ارتفاعات گیلان تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
محترمی خاطرنشان کرد: در اثر این سامانه احتمال جاری شدن سیل، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر وجود دارد.
وی گفت: این احتمال وجود دارد که در تردد خودروها اختلال ایجاد شود و لغزندگی سطح معابر، احتمال خطر را افزایش خواهد داد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران ضمن تاکید بر پرهیز از تردد در مسیر رودها بر خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی و همچنین جابجایی عشایر تاکید کرد.
روزهای گذشته در اثر فعالیت سامانه بارشی در بخشهایی از شمال کشورمان سیل جاری شد و خسارتهایی به بار آورد.