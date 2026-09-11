باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر به دلیل حجم بالای تردد، در برخی محورهای شمالی و دیگر مسیرهای مواصلاتی کشور ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا افزود: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده‌های مرزن‌آباد، میانک، دزدبند و پورکان تا بیلقان ترافیک سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز، ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در مسیر شمال به جنوب نیز حدفاصل گزنک تا رینه و محدوده مبارک‌آباد ترافیک سنگین گزارش می‌شود.

وی درباره محور فیروزکوه نیز گفت: در این محور در مسیرهای رفت و برگشت محدوده پل سفید و در مسیر شمال به جنوب محدوده گیلاوند، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین خبر داد و گفت: ترافیک در حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم، دشتگان تا رودبار و محدوده شیرین‌سو سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در آزادراه پردیس محدوده تونل شماره ۴ و همچنین محور قدیم بومهن-تهران در محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین است.

مه‌گرفتگی در ارتفاعات محورهای شمالی

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور هراز بارش باران گزارش شده و در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه نیز پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد.

وی افزود: سایر محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

ترافیک سنگین در محورهای قزوین-کرج-تهران

محرابی‌نیا در ادامه درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز حدفاصل گلسار تا گلدشت، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور فشم-تهران حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران، محور اردبیل-آستارا در محدوده تونل حیران و محور شیراز-کازرون در محدوده دشت ارژن نیز ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های مازندران، گلستان و اردبیل خبر داد.