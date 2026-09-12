باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سوالی مبنی براینکه آیا قطعنامه شورای حکام علیه ایران و ارجاع پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجماع‌سازی علیه ایران صورت گرفته است؟، گفت: در اینجا دو نکته مدنظر است؛ ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برای این است که یک فشار روانی ایجاد کنند تا شاید بتوانند ایران را به نرمش وادار کنند و امتیازاتی را که می‌خواهند به‌دست آورند چون اینها برای مصرف داخلی‌شان به‌دنبال یک سناریوی پیروزی هستند البته در جنگ نتوانستند این کار را انجام دهند یعنی توانش را نداشتند همچنین در بحث اقتصادی هم با توجه به اینکه سال‌هاست ایران را تحریم کرده‌اند، اما نتیجه‌ای که باید می‌گرفتند را نگرفتند و با فشار مضاعفی هم که آوردند، باز بسیاری در تردید هستند که بتوانند نتیجه بگیرند.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس بیان کرد: اینکه آمریکا و تئوریکای اروپایی موضوع را به سمت مسئله هسته‌ای بردند تا وانمود کنند که جمهوری اسلامی ایران مثلاً در آستانه هسته‌ای شدن بود و ما توانستیم با این جنگ و مبارزه‌ای که داشتیم، جمهوری اسلامی ایران را از آن منصرف کنیم شاید به‌دنبال یک سناریوسازی این‌چنینی هستند که بتوانند از آن برای خود یک پیروزی بسازند.

این نماینده مجلس می‌گوید نظر دوم این است که آمریکا و تئوریکای اروپایی به این سمت می‌روند که بتوانند یک اجماع‌سازی علیه ایران به‌وجود آورند که این اجماع‌سازی، به‌وجود نمی‌آید البته درست است که در شورای حکام این مسئله به ضرر ما رای آورد، اما به هر حال کشورهایی مثل روسیه و چین هستند تا بتوانند در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستند لذا من بعید می‌دانم اساساً به جایی برسند، اما ممکن است یک اتفاق‌نظر بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به‌وجود بیاید.

حجت‌الاسلام احمدی اظهار کرد: با توجه به آن فاصله‌ای که بین آمریکا و اروپا به‌وجود آمده، من فکر می‌کنم این اتفاق می‌تواند یک‌خرده این‌ها را به وحدت نظری که برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران دارند، برساند، اما در انتهای کار، بعید می‌دانم به جایی برسند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر قرار باشد علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر شود، آیا چین و روسیه آن را وتو می‌کنند؟، گفت: من حدسم این است که چین و روسیه قطعاً در مقابل این قضیه خواهند ایستاد به‌دلیل اینکه آن‌ها به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان خاکریز اول برای اقدامات بعدی آمریکا در مقابل آن‌هاست لذا منافع ملی روسیه و چین ایجاب می‌کند که با جمهوری اسلامی ایران هم‌راستا باشند.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس درباره گزارش برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر بررسی راه‌های حمله موثر به تاسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین با بمب اتم گفت: من این احتمال را کم می‌دانم گرچه منتفی هم نمی‌دانم.

این نماینده مجلس می‌گوید آمریکا با این اقداماتی که در گذشته انجام داده، چه نیازی دارد که بخواهد به‌دنبال مجوز خاصی باشد؟، چون این‌ها قبلاً همین کار را کردند بنابراین برای اینکه یک مقداری بتوانند در مقابل رقبایشان قدرت‌نمایی کنند چنین مطالبی را مطرح می‌کنند.

حجت‌الاسلام احمدی گفت: آنها خودشان می‌دانند اگر چنین اقدامی انجام دهند، احتمال اینکه جمهوری اسلامی ایران از NPT خارج شود و فضا را برایشان بدتر کند، وجود دارد چراکه جمهوری اسلامی ایران این توانمندی را دارد به شکلی که آن‌ها آسیب می‌رسانند، با دشمنان مقابله کند.

