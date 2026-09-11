باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس دادههای رصد هوایی که خبرگزاری «نووستی» به آنها دست یافته است، یک فروند هواپیمای نیروهای مسلح سوئد از نوع «گلفاستریم S۱۰۲B کوربن» در حال انجام ماموریت جاسوسی راداری بر فراز خاک فنلاند و در نزدیکی مرز روسیه است.
بر اساس این دادهها، این هواپیما امروز جمعه حدود ساعت ۱۰ به وقت مسکو از پایگاه نیروی هوایی سوئد در شهر لینشوپینگ برخاست و از مسیر شمالشرقی این کشور به سمت فنلاند حرکت کرد. این هواپیما پس از ورود به حریم هوایی فنلاند، در امتداد مرز روسیه و فنلاند پرواز کرد و سپس گشتزنیهای مکرری را در امتداد مرزهای شمال فنلاند آغاز کرد.
این هواپیما تا ساعت ۱۵:۵۰ به وقت مسکو، از شمال فنلاند به سمت جنوب و در جهت دریای بالتیک در حال حرکت بود.
گفتنی است هواپیمای گلفاستریم سوئد بهطور منظم در نزدیکی مرزهای روسیه پروازهای شناسایی انجام میدهد و ماموریتهای اطلاعاتی آن تنها به مرزهای غربی روسیه محدود نمیشود؛ این هواپیما گاهی نیز بر فراز دریای سیاه و در نزدیکی سواحل شبهجزیره کریمه پرواز میکند.
روسیه طی سالهای اخیر از افزایش بیسابقه فعالیتهای ناتو در امتداد مرزهای غربی خود خبر داده است؛ ائتلاف ناتو نیز در حال گسترش دامنه طرحها و اقدامات خود بوده و این فعالیتها را «بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه» توصیف میکند.
مسکو بارها نسبت به تجمع نیروهای ناتو در اروپا ابراز نگرانی کرده و وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرده است که مسکو همچنان برای گفتوگو با ناتو آمادگی دارد، مشروط بر اینکه این گفتوگو بر مبنای برابری انجام شود و کشورهای غربی نیز سیاست خود برای نظامیسازی قاره اروپا را کنار بگذارند.
منبع: نووستی