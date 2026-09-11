باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام مجید انصاری؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به فرود عسکری؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران خواستار توقف اخذ ۱۰ عوارض کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی شد.

انصاری در این نامه تاکید کرده است: تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی توسط هیئت وزیران، دریافت وجه موضوع بند «ج» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» بر اساس مصوبات نشست یک‌صد و چهارم کمیته حمایت از کسب و کار، متوقف شود.