باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امروز، جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶) در شهر ترکستان واقع در جمهوری قزاقستان برگزار شد.

دادستان‌های کل و رؤسای هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اکو شامل جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان (میزبان)، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان حضوری فعال در این نشست داشتند.

«آسیلوف بریک نوگایویچ» دادستان کل قزاقستان ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت‌های شرکت‌کننده در شهر ترکستان، بر تعهد راسخ قزاقستان برای تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای اکو در حوزه دادستانی و امور قضایی میان کشورهای عضو و در چارچوب این سازمان تأکید کرد.

«اسد مجید خان» دبیرکل اکو نیز در سخنرانی افتتاحیه با قدردانی از میزبانی شایسته قزاقستان بابت هفتمین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو اکو، بر اهمیت اجرای عملیاتی و واقع‌گرایانه «طرح تعامل میان دفاتر دادستان‌های کل کشورهای عضو اکو» و همچنین عملیاتی‌سازی هرچه سریع‌تر «مرکز منطقه‌ای اکو برای همکاری میان نهادهای مبارزه با فساد و بازرسان عالی (آمبودزمان‌ها)» تأکید کرد.

وی همچنین به پیشنهاد پاکستان در خصوص «توافق‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان کشورهای عضو اکو» اشاره کرد؛ توافق‌نامه‌ای که موجب تقویت پیوندهای نهادی میان کشورهای عضو خواهد شد.

دبیرکل اکو خاطرنشان کرد: اهداف راهبردی آتی «سازمان همکاری اقتصادی-۲۰۳۵»، نقشه راه آینده برای توسعه اقتصادی و رفاه در منطقه اکو را ترسیم خواهد کرد.

گفتنی است در اجلاس امروز شهر ترکستان قزاقستان، دادستان‌های کل و رؤسای هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو سازمان اکو، ضمن ارائه بیانیه‌های ملی خود، به بحث و تبادل‌نظر جامع و سازنده پرداختند و ابراز اطمینان کردند که تلاش‌های جمعی، چارچوبی منسجم و کارآمد را برای دادستانی در منطقه اکو تقویت خواهد کرد؛ چارچوبی که موجب تحکیم همکاری‌های قضایی، ظرفیت‌های نهادی، شفافیت و پاسخگویی می‌شود.

این نشست همچنین بر اهمیت برگزاری منظم نشست‌های دادستان‌های کل به عنوان بسترهایی حیاتی برای همسویی راهبردی، اعتمادسازی متقابل و پیشبرد همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای تأکید مجدد کرد.

در اجلاس امروز اکو از پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای میزبانی نشست بعدی و نیز پیشنهادهای جمهوری قرقیزستان و ترکمنستان برای میزبانی رویدادهای آتی در کشورهای خود با همکاری دبیرخانه اکو استقبال شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست امروز دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی حضور داشت.

منبع: اکو