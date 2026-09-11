باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم و مرکزی را شاهد هستیم.
وی افزود: شنبه و یکشنبه (۲۱ و ۲۲ شهریور) نیز در شمالغرب، استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی؛ دوشنبه (۲۳ شهریور) در استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک پیشبینی شده است.
او بیان کرد: این وضعیت در پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان پیشبینی شده است.
وی افزود: سهشنبه (۲۴شهریورماه) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.
او تاکید کرد: در سه روز آینده در شمالشرق و شرق کشور و در پنج روز آینده در شمالغرب، غرب، دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.