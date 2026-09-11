باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمیسیون اروپا می‌گوید که استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای حمایت از اوکراین همچنان یک گزینه است، هرچند که این نهاد در عین حال تأکید می‌کند تمرکز فعلی آن بر بررسی نیاز‌های مالی کی‌یف است.

«بالاز اویوری» سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کمیسیون بار دیگر بررسی گزینه‌های مربوط به دارایی‌های مسدودشده روسیه را آغاز کرده است، گفت مذاکراتی با اوکراین و صندوق بین‌المللی پول برای ارزیابی وضعیت مالی این کشور در جریان است.

اویوری در نشست خبری کمیسیون به خبرنگاران گفت: «پیش از آنکه بتوانیم درباره راه‌های احتمالی تأمین این نیاز‌ها گفت‌و‌گو کنیم، ابتدا باید نیاز‌ها را مشخص کنیم».

در همین حال «پائولا پینهو» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا اظهار داشت که رهبران اتحادیه اروپا در مذاکرات خود در ماه دسامبر، استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه را رد نکرده‌اند.

او گفت: «ما هرگز نگفتیم که این گزینه از روی میز خارج شده است. این گزینه همچنان به‌عنوان یک ابزار وجود دارد»، اما تأکید کرد که اولویت فوری، ارائه حمایت مالی برای اوکراین است.

بخش قابل توجهی از دارایی‌های روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در کشور‌های غربی مسدود شده است. بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مؤسسات مالی اروپایی، به‌ویژه شرکت بلژیکی یورکلیر، نگهداری می‌شود.

اتحادیه اروپا تاکنون از استفاده مستقیم از اصل این دارایی‌ها خودداری کرده، اما از درآمد حاصل از آنها برای کمک به اوکراین استفاده کرده است. اکنون با ادامه نیاز‌های مالی اوکراین، استفاده گسترده‌تر از این دارایی‌ها به یکی از گزینه‌های مورد بحث در اروپا تبدیل شده است.

روسیه شدیدا این تصمیم را محکوم کرده و آن را نوعی «سرقت» تلقی می‌کند.

منبع: آناتولی