باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه فرانسه خواستار خروج نیروهای رژیم تروریستی اسرائیل از خاک سوریه شد و از امضای یک توافق امنیتی میان سوریه و این رژیم تروریستی حمایت کرد.
وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد هرگونه استقرار نظامی در منطقه حائل در مرز سوریه، نقض توافقنامه آتشبس سال ۱۹۷۴ محسوب میشود. پاریس همچنین بار دیگر حمایت کامل خود را از نیروی سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتشبس (آندوف) اعلام کرد و بر ضرورت حفظ امنیت این نیرو تاکید کرد.
این موضع پس از آن مطرح شد که یک گزارش سازمان ملل در ۸ سپتامبر جاری از افزایش حملات رژیم تروریستی اسرائیل به خاک سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای صهیونیستی بهطور معمول دست به نفوذ زمینی، گشتزنی، یورش و بازرسی در خاک سوریه میزنند که در مواردی موجب آوارگی ساکنان شده است.
نیروهای صهیونیستی همچنین بهطور مستمر وارد خاک سوریه شده و به شهروندان سوری و اموال آنها حمله میکنند. این نیروها در موارد متعددی حملات توپخانهای و هوایی نیز انجام داده و اقدام به آتشزدن مناطق جنگلی و تخریب ساختمانها کردهاند.
منبع: المیادین