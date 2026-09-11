فرانسه با استناد به توافق ۱۹۷۴، حضور نظامی رژیم اسرائیل در منطقه حائل سوریه را نقض این توافق دانست و خواستار خروج نیرو‌های اسرائیلی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه فرانسه خواستار خروج نیرو‌های رژیم تروریستی اسرائیل از خاک سوریه شد و از امضای یک توافق امنیتی میان سوریه و این رژیم تروریستی حمایت کرد.

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد هرگونه استقرار نظامی در منطقه حائل در مرز سوریه، نقض توافقنامه آتش‌بس سال ۱۹۷۴ محسوب می‌شود. پاریس همچنین بار دیگر حمایت کامل خود را از نیروی سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش‌بس (آندوف) اعلام کرد و بر ضرورت حفظ امنیت این نیرو تاکید کرد.

این موضع پس از آن مطرح شد که یک گزارش سازمان ملل در ۸ سپتامبر جاری از افزایش حملات رژیم تروریستی اسرائیل به خاک سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، نیرو‌های صهیونیستی به‌طور معمول دست به نفوذ زمینی، گشت‌زنی، یورش و بازرسی در خاک سوریه می‌زنند که در مواردی موجب آوارگی ساکنان شده است.

نیرو‌های صهیونیستی همچنین به‌طور مستمر وارد خاک سوریه شده و به شهروندان سوری و اموال آنها حمله می‌کنند. این نیرو‌ها در موارد متعددی حملات توپخانه‌ای و هوایی نیز انجام داده و اقدام به آتش‌زدن مناطق جنگلی و تخریب ساختمان‌ها کرده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به سوریه ، تحولات سوریه ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
اردن جزئیات دیدار دمشق و تل‌آویو را فاش کرد
ارتش اسرائیل مناطق روستایی قنیطره در جنوب سوریه را گلوله‌باران کرد
تماس پوتین و جولانی درباره توسعه روابط روسیه و سوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخستین نشست دیپلماتیک پس از جنگ؛ ایران و عمان میزبان کشور‌های خلیج فارس در صلاله
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
نیویورک تایمز: ونس ارزیابی نگران‌کننده فرماندهان از ذخایر موشکی آمریکا را به ترامپ رساند
پاکستان: پیمان مکه اجرایی شده، اما برنامه‌ای برای پاسخ نظامی به انصارالله نداریم
انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انفجار در خطوط لوله نفت عربستان
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
خبرگزاری فرانسه: انصارالله کنترل تمامی جزایر تنگه باب‌المندب را به دست گرفت
انصارالله از عملیات «موفقیت‌آمیز» در سواحل غربی یمن خبر داد
قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی رسید
آخرین اخبار
احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در چین
افزایش حملات اسرائیل به سوریه صدای فرانسه را هم درآورد
پرواز شناسایی سوئد در نزدیکی مرز روسیه و فنلاند
چرا باب‌المندب برای تجارت و انرژی جهان حیاتی است؟
خبرگزاری فرانسه: انصارالله کنترل تمامی جزایر تنگه باب‌المندب را به دست گرفت
هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت شکننده نیروگاه زاپوریژیا
انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انفجار در خطوط لوله نفت عربستان
روسیه و هند همکاری هسته‌ای را گسترش می‌دهند
حماس شهادت فرمانده تیپ خان‌یونس را محکوم کرد
تصویب بسته ۶.۱ میلیارد یورویی اروپا برای کمک به اوکراین
کاهش بی‌سابقه عرضه نفت عربستان به پایین‌ترین سطح در ۳ دهه اخیر
انصارالله از عملیات «موفقیت‌آمیز» در سواحل غربی یمن خبر داد
پاکستان: پیمان مکه اجرایی شده، اما برنامه‌ای برای پاسخ نظامی به انصارالله نداریم
دیدار پوتین و مودی در حاشیه بریکس
کرملین به لیتوانی درباره میزبانی از سلاح‌های هسته‌ای غرب هشدار داد
فرمانده سنتکام به عربستان سعودی سفر کرد
وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ را از بودجه اوکراین پرداخت کنید
حمله عربستان به فرودگاه المخا یمن
نیویورک تایمز: ونس ارزیابی نگران‌کننده فرماندهان از ذخایر موشکی آمریکا را به ترامپ رساند
قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی رسید
انصارالله کنترل تمام خط ساحلی باب المندب را به دست گرفت
رم میزبان هشتمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در اواسط سپتامبر
ارتش اسرائیل مدعی ترور فرمانده تیپ خان‌یونس حماس با پهپاد در جنوب غزه شد
نخستین نشست دیپلماتیک پس از جنگ؛ ایران و عمان میزبان کشور‌های خلیج فارس در صلاله
کاهش تردد در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۷ شناور در روز پنجشنبه
اکسیوس: بن سلمان دو بار از ترامپ خواست به انصارالله حمله کند؛ ترامپ رد کرد
ادعای ترامپ: ایران درگیری را تا بازگشت دموکرات‌ها طول می‌دهد
ترامپ بار دیگر به گزافه گویی علیه ایران پرداخت
سفیر پاکستان در سازمان ملل: از آمریکا و ایران می‌خواهیم به مذاکرات بازگردند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای حامی ایران و حزب‌الله اعمال کرد