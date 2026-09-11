بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری شامگاه جمعه در نشست با رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان کشور هند گفت: اگر اینها مرد جنگ هستند با نظامیان بجنگند؛ با نان و معیشت و زیرساخت مردم چکار دارند؟ اگر اینها انساناند چرا راه آب و غذای مردم را میبندند؟
وی افزود: چه کسی گفته یک حکومت میتواند برای کل جهان تصمیم بگیرد و نیات شوم خود را به دیگران تحمیل کند؟
پزشکیان ادامه داد: همه انسانها حقوقی برابر دارند و باید با عدالت و انصاف کنار هم زندگی کنند؛ این خواسته ماست، ولی آنها نمیخواهند.
وی با بیان اینکه ما دنبال حق هستیم و در برابر ظلم سر خم نخواهیم، افزود: ملت ایران بر اساس باورهای انسانی و اعتقادی خود، تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد.
منبع: ایرنا