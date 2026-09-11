باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سی‌ان‌ان به نقل از دو مقام آمریکایی مطلع از این موضوع، گزارش داد که یک سامانه مهم انتقال نفت در عربستان هدف چندین پرتابه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، این حمله تأسیسات پمپاژ واقع در نزدیکی خط لوله را هدف قرار داده است. تصاویر ماهواره‌ای نیز ظاهراً آتش‌سوزی «گسترده‌ای» را در یکی از این تأسیسات و وقوع یک «آتش‌سوزی کوچک» همراه با «دود سیاه و غلیظ» را در تأسیسات پمپاژ دیگر نشان می‌دهد.

منابع می‌گویند که هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این حملات بوده یا تعمیر خسارات واردشده چه مدت زمان خواهد برد. با این حال، یکی از این مقامات اعلام کرد که پهپاد‌هایی که سامانه خط لوله را هدف قرار دادند، از عراق به پرواز درآمده بودند.

این خط لوله برای عربستان اهمیت زیادی دارد، چون به این کشور اجازه می‌دهد بخشی از نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز، از طریق بندر ینبع در دریای سرخ صادر کند.

به گزارش سی‌ان‌ان، این حمله نشان می‌دهد منابع نفتی عربستان و توانایی این کشور برای صادرات نفت خود، همزمان با ادامه جنگ ایران با تهدید فزاینده‌ای مواجه شده است.

این حمله همچنین در شرایطی رخ داده که عربستان به اوپک گزارش داده تولید نفت خام این کشور در ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسیده است.

منبع: سی‌ان‌ان