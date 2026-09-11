باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که ممکن است نشست سه جانبه‌ای بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ و شی جین پینگ، همتایان آمریکایی و چینی او، در چین برگزار شود.

اوشاکوف در پاسخ به سوالی در مورد شرایطی که ممکن است امکان دیدار بین پوتین و ترامپ را در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در چین فراهم کند، به خبرنگاران گفت: «برای اینکه این اتفاق بیفتد، هر سه رهبر باید در چین باشند. یکی از رهبران ۱۰۰ درصد در این اجلاس حضور دارد و آن رئیس جمهور چین است.»

او خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه نیز قول داده است که در این اجلاس شرکت کند. اوشاکوف در ادامه توضیح داد که نمایندگان آمریکایی در حال برنامه ریزی برای دیدار رئیس جمهور خود هستند. قرار است این اجلاس از ۱۸ تا ۱۹ نوامبر در چین برگزار شود.

دستیار رئیس جمهور روسیه پیش از این اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، همتای چینی او، در جریان دیدارشان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، احتمال برگزاری اجلاس سه جانبه با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مورد بحث قرار دادند.

سی و سومین نشست سالانه رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) از ۱۸ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در شنژن، استان گوانگدونگ چین برگزار خواهد شد. رهبران ۲۱ کشور عضو در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

منبع: آر تی