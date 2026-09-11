نارندرا مودی (نخست وزیر هند) در پست ایسستاگرامی خود با ابراز خوشحالی از دیدار مسعود پزشکیان در دهلی نو بر بر دوستی مبتنی بر برد - برد تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مودی در پست ایسستاگرامی نوشت: خوشحالم که در دهلی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار کردم.

او افزود: ما در باره پیشبرد دوستی هند و ایران با یک استراتژی بلند مدت و برد-برد (win-win) گفت‌و‌گو کردیم.

مودی اضافه کرد: هند در تعهد خود برای پیگیری صلح پایدار در منطقه، ثابت قدم باقی می‌ماند.

رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌نو در دیدار نخست وزیر هند بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و تداوم توافقات راهبردی تاکید کرد.

مسعود پزشکیان عصر امروز؛ جمعه در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند تقویت و گسترش ارتباطات بین کشور‌های منطقه را ضروری دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران و هند دارای مشترکات متعددی هستند و این اشتراکات می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند.

پزشکیان با اشاره به میزبانی هند از نشست بریکس گفت: توسعه ارتباطات بین کشور‌های عضو بریکس در تمام حوزه‌ها بخصوص حوزه‌های اقتصادی و مالی مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است.

برچسب ها: هند ، مسعود پزشکیان
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