باشگاه باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید ارجونی روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و تسهیل دسترسی زائران به مسجد مقدس جمکران، دومین رام قطار حومه‌ای در این محور عملیاتی شد.

وی با بیان جزئیات برنامه زمانی این سرویس افزود: این قطار در روز‌های سه‌شنبه ساعت ۱۴ از تهران حرکت کرده و زمان بازگشت آن از ایستگاه جمکران به سمت تهران ساعت ۲۳:۵۵ تعیین شده‌است.

مدیرکل راه‌آهن قم خاطرنشان کرد: با افزودن این سرویس، از این پس در روز‌های سه‌شنبه و پنجشنبه، ۲ رام قطار حومه‌ای در مسیر تهران - جمکران و بالعکس به زائران و مسافران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

ارجونی بر توسعه ظرفیت‌های ریلی تأکید کرد و یادآور شد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در مسیر تهران، قم و جمکران، از اولویت‌های این اداره‌کل برای ارتقای رفاه زائران و مسافران است.

راه‌آهن قم با برخورداری از بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۶۳ کیلومتر خطوط فرعی و ۱۸ ایستگاه، از طریق اتصال به خطوط ریلی تهران، اصفهان و اراک، در مرکز کریدور‌های ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار گرفته است.