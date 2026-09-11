رئیس کل دادگستری هرمزگان از تکمیل روند تحقیقات مرتبط با سه پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مجتبی قهرمانی روز جمعه افزود: تحقیقات سه پرونده مربوط به جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد تکمیل شده است.

وی ادامه داد: جهت پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی ارتش تروریستی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی، تأسیسات حیاتی، زیرساخت‌های ارتباطی و جاده‌ها که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بیگناه شد، پرونده‌های قضایی جداگانه‌ای تشکیل شده است.

رییس شورای قضایی هرمزگان خاطرنشان کرد: در روند تکمیل تحقیقات این پرونده‌های جنایت جنگی، علاوه بر جمع آوری ادله و مستندسازی خسارات، شواهد و قرائن موجود نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی و فنی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در همین راستا، پرونده‌های جنایات جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد در استان هرمزگان تکمیل شده و همه شکایت‌ها گرفته و ادله و مستندات نیز جمع آوری شده است.

وی اضافه کرد: این سه پرونده، طبق بخشنامه دادستان کل کشور برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، گرفتن اظهارات شکات و اولیای دم، کارشناسی و بررسی بقایای پرتابه‌ها و مهمات به کارگرفته شده توسط دشمن، ارزیابی‌های پزشکی قانونی و معاینات پیکر مطهر شهدا، بررسی تصاویر موجود به ویژه تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه وقوع این جنایات، بررسی گزارش رادار‌ها و تصاویر ماهواره‌ای از مختصات مبدأ شلیک و محل برخورد پرتابه‌های دشمن و گرفتن اظهارات شاهدان عینی را بخشی از تحقیقات انجام شده در این پرونده‌های قضایی اعلام کرد.

قهرمانی تأکید کرد: با توجه به اینکه این جنایات جنگی مرتبط با سایر حملات نظامی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور است و بررسی ابعاد امنیتی، نظامی و بین المللی آن ضرورت دارد، به منظور تمرکز تحقیقات، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مرتبط با حملات و جنایات جنگی در مراجع قضایی تهران انجام می‌شود.

طی حملات دشمن جنایتکار به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد پنج نفر از هموطنان بی‌گناه به شهادت رسیده، ده‌ها نفر مجروح شده و هزاران شهروند عادی و غیرنظامی به دلیل تخریب زیرساخت‌های مدنی، آسیب دیده‌اند.

پیش از این نیز ضمن تکمیل تحقیقات میدانی، فنی و قضایی در خصوص جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی منجر شد، این پرونده نیز به دادسرای تهران ارسال شد که دادستان تهران به تازگی از صدور کیفرخواست آن جهت ارائه به دادگاه و طرح در مجامع حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی خبر داده است.