باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه جمعه ۲۰ شهریورماه در پاسخ به خبرنگاران هندی در حاشیه اجلاس بریکس گفت: «ما هند را یک کشور بزرگ و نوظهور می‌دانیم که در حال حاضر ریاست بریکس را بر عهده دارد.»

وی در ادامه افزود: «بریکس در حال حاضر نهاد بسیار مهمی است و نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند. مطمئن هستم که هند می‌تواند گروه بریکس و کشور‌های عضو این گروه را به خوبی هدایت کند.»

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه با اشاره به اینکه در داخل بریکس، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «همه اعضای این گروه بر این باورند که باید ارز‌های ملی تقویت شوند و تجارت میان کشور‌های عضو با استفاده از ارز‌های ملی انجام شود. با این حال، موضوع ایجاد یک ارز واحد همچنان در دست بررسی است.»