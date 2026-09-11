وزیر امور خارجه گفت: همه اعضای بریکس بر تقویت ارز‌های ملی و انجام تجارت میان کشور‌های عضو با استفاده از ارز‌های ملی اتفاق نظر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه جمعه ۲۰ شهریورماه در پاسخ به خبرنگاران هندی در حاشیه اجلاس بریکس گفت: «ما هند را یک کشور بزرگ و نوظهور می‌دانیم که در حال حاضر ریاست بریکس را بر عهده دارد.»

وی در ادامه افزود: «بریکس در حال حاضر نهاد بسیار مهمی است و نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند. مطمئن هستم که هند می‌تواند گروه بریکس و کشور‌های عضو این گروه را به خوبی هدایت کند.»

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه با اشاره به اینکه در داخل بریکس، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «همه اعضای این گروه بر این باورند که باید ارز‌های ملی تقویت شوند و تجارت میان کشور‌های عضو با استفاده از ارز‌های ملی انجام شود. با این حال، موضوع ایجاد یک ارز واحد همچنان در دست بررسی است.»

برچسب ها: ارز ملی ، عراقچی
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