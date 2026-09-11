باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کاخ سفید در حال بررسی این موضوع است که چگونه می‌توان از برخی قوانین موجود برای افزایش ظرفیت پالایش نفت آمریکا استفاده کرد.

این بررسی در حالی انجام می‌شود که جنگ با ایران آسیب‌پذیری آمریکا در برابر اختلال عرضه جهانی نفت خام را آشکار کرده و قیمت‌ها را افزایش داده است.

بررسی چنین اقدام غیرمعمولی نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ با فشار فزاینده‌ای برای اثبات توانایی خود در مهار قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مواجه است.

پیشنهاد استفاده از این قانون در جریان دیدار اخیر دونالد ترامپ با مدیران چند شرکت نفتی مطرح شده است.

به گفته منابع، مقامات کاخ سفید در این دیدار تلاش کردند مشخص کنند حمایت دولت فدرال چگونه می‌تواند برای افزایش ظرفیت پالایش نفت مورد استفاده قرار گیرد. منابع گفتند هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده و شرکت‌کنندگان در این نشست با این انتظار جلسه را ترک کردند که گفت‌و‌گو‌ها ادامه پیدا کند.

همچنین بر اساس اظهارات منابع رویترز، مدیران پالایشگاه‌ها به مقام‌های دولتی گفتند اختصاص بودجه فدرال برای افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها یا توسعه واحد‌های موجود، گزینه مناسب‌تری است؛ زیرا ساخت یک پالایشگاه کاملاً جدید هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت و تکمیل آن نیز سال‌ها طول می‌کشد.

«قانون تولید دفاعی» که ترامپ قصد دارد با استفاده از آن ظرفیت پالایش نفت را افزایش دهد، ابزاری برای شرایط اضطراری و آخرین راه‌حل محسوب می‌شود و تاکنون برای افزایش ظرفیت پالایش استفاده نشده است. این قانون به ترامپ اجازه می‌دهد برای افزایش تولید کالا‌ها و موادی که برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارند، منابع و حمایت مالی دولت را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.

منبع: رویترز