یک منبع ایرانی به المیادین گفت که ترامپ با درک ناکارآمدی فشار نظامی، در تلاش است مسیر مذاکره با ایران را از سر بگیرد تا قیمت نفت را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع ارشد امنیتی و سیاسی ایرانی شامگاه جمعه به المیادین گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برخلاف ادعا‌ها و تاکتیک‌های ارعاب، به دنبال بازگشت به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است.

این منبع ایرانی افزود: «ترامپ و تندرو‌های او متوجه شدند که تشدید نمایش‌های نظامی منجر به شکست در برابر ایران خواهد شد، به خصوص پس از ضربات اخیری که دریافت کردند و سعی در پنهان کردن آن دارند.»

این منبع ایرانی در مورد بازار‌های جهانی انرژی، گفت: آمریکایی‌ها سیگنال‌های میدانی و پیام‌های نظامی ما را به درستی درک کردند و به همین دلیل است که قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۰ دلار رسید و احتمالا بیشتر هم خواهد شد.

به گفته این منبع، ترامپ در تلاش است تا به «مسیر مذاکرات بازگردد و سقف را افزایش دهد تا قیمت نفت را کمی کاهش دهد». او خاطرنشان کرد که موفقیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در «تصرف یک زیردریایی پیشرفته آمریکایی و عدم باز شدن تنگه هرمز» پیامی است که تاثیر بیشتری بر قیمت نفت خواهد داشت.

هیچ مذاکره‌ای جز با شرایط ایران پذیرفته نیست

این منبع بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات «تنها با پذیرش شرایط شناخته شده ایران امکان‌پذیر خواهد بود». او حملات موشکی سنگین ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک ضد کشتی جدید را «سیگنال‌های مداوم» دانست.

اوایل این ماه، طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، تایید کرد که کشورش علیرغم درگیری‌های نظامی مجدد بین دو طرف، همچنان نسبت به احتمال بازگشت ایران و آمریکا به مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره خوشبین است.

سرلشکر محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، پیش از این تایید کرده بود که کشورش «به هیچ وجه از ۱۰ شرط خود در مذاکرات عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

منبع: المیادین