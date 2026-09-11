مدافع گرجستانی سابق پرسپولیس و سپاهان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گئورگی گولسیانی مدافع گرجستانی سابق تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در پیامی که در صفحه شخصی اش منتشر کرد از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
متن پیام گولسیانی بدین شرح است:
تصمیم گرفتهام به دوران حرفهای فوتبال خود پایان دهم. تصمیم آسانی نبود، اما زمانی فرا میرسد که باید به ندای بدن خود گوش فرا دهیم. کسانی که مرا میشناسند، از نبرد پنهانی که در ۱۰ سال گذشته با آن دستوپنج نرم میکردم، یعنی بازی کردن با وجود مصدومیتهای مزمن در هر دو زانو، خبر دارند
لحظاتی بود که درد با من کاری میکرد که دست از فعالیت بکشم، اما انرژی شما هواداران در سکوها به من قدرت میداد تا با مصرف دارو، یک بازی دیگر هم به میدان بروم. من تمام توان جسمانیام را به کار گرفتم و هر چه داشتم، انرژی، سلامتی و زمان خود را وقف فوتبال کردم. افتخار میکنم که در هر تیمی، از جمله تیم ملی گرجستان که بازی کردم، ردپایی از خود بر جای گذاشتم.
از هواداران، مربیان، همتیمیها و پزشکان ممنون هستم. تشکر ویژه از خانوادهام، چرا که بدون حمایت بیدریغ شما، این مسیر بسیار زودتر به پایان میرسید. با سری بالا زمین فوتبال را ترک میکنم، چرا که میدانم هیچ جایی برای حسرت باقی نگذاشته و تا آخرین لحظه جنگیدم.