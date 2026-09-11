مسوول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: ۱۰ نفر از صیادان بازداشت شده در کشور امارات پس از آزادی، ساعاتی پیش از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران وارد کشور شده و مورد استقبال خانواده هایشان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد سلیمانی، شامگاه جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر افزود: این صیادان که از اهالی بندرلنگه بودند اوایل مردادماه امسال توسط گارد ساحلی امارات متحده عربی در آب‌های خلیج فارس دستگیر شده بودند.

وی اضافه کرد: خانواده‌های این صیادان پس در آن زمان اعلام کرده بودند که این صیادان مفقود شده و به منزل بازنگشته‌اند.

مسئول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: پس از این اعلام و پیگیری‌ها لازم مشخص شد که این صیادان به اتهام ورود به آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی بازداشت شده و به زندان ابوظبی انتقال پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: این ۱۰ صیاد هرمزگانی پیشتر قرار بود شانزدهم شهریور وارد کشور شوند که در آن زمان برنامه بازگشت آنان لغو شد.

سلیمانی افزود: در همان زمان اعلام مفقودی سه صیاد بندر لنگه‌ای دیگر نیز توسط خانواده آنها اعلام شد که هنوز از سرنوشت این سه صیاد دیگر خبری در دست نیست.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه همچنان پیگیر وضعیت سه صیاد هستند.

برچسب ها: ماهیگیران ، امارات ، بازداشت
خبرهای مرتبط
تیراندازی صهيونيست‌ها به ماهيگيران فلسطينی/ بازداشت 7 فلسطینی
بازداشت شماري ازسعودي ها واماراتي ها به اتهام اقدامات تروريستي
تکذیب احضار 13 معلم ایرانی به دادگاه امارات/ مذاکرات برای آزادی معلمان دستگیر شده ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادی ۱۰ صیاد ایرانی بازداشت‌شده در امارات
تکمیل ۳ پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان
امام جمعه موقت بندرعباس: اکنون زمان فتح الفتوح است
پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در میناب؛ سلامت مردم خط قرمز نظارت‌های بهداشتی
ممنوعیت صید میگو به مدت یک هفته
تکمیل ۳ پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان
ماهیگیران بازداشت‌شده ایرانی در امارات وارد کشور شدند
آخرین اخبار
ماهیگیران بازداشت‌شده ایرانی در امارات وارد کشور شدند
تکمیل ۳ پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان
آزادی ۱۰ صیاد ایرانی بازداشت‌شده در امارات
ممنوعیت صید میگو به مدت یک هفته
امام جمعه موقت بندرعباس: اکنون زمان فتح الفتوح است
پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در میناب؛ سلامت مردم خط قرمز نظارت‌های بهداشتی
تکمیل ۳ پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان