باشگاه خبرنگاران جوان- محمد سلیمانی، شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر افزود: این صیادان که از اهالی بندرلنگه بودند اوایل مردادماه امسال توسط گارد ساحلی امارات متحده عربی در آبهای خلیج فارس دستگیر شده بودند.
وی اضافه کرد: خانوادههای این صیادان پس در آن زمان اعلام کرده بودند که این صیادان مفقود شده و به منزل بازنگشتهاند.
مسئول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: پس از این اعلام و پیگیریها لازم مشخص شد که این صیادان به اتهام ورود به آبهای سرزمینی امارات متحده عربی بازداشت شده و به زندان ابوظبی انتقال پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: این ۱۰ صیاد هرمزگانی پیشتر قرار بود شانزدهم شهریور وارد کشور شوند که در آن زمان برنامه بازگشت آنان لغو شد.
سلیمانی افزود: در همان زمان اعلام مفقودی سه صیاد بندر لنگهای دیگر نیز توسط خانواده آنها اعلام شد که هنوز از سرنوشت این سه صیاد دیگر خبری در دست نیست.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه همچنان پیگیر وضعیت سه صیاد هستند.