معاون رئیس شورای امنیت روسیه ادعا‌های غرب درباره احتمال حمله مسکو به اروپا را ساختگی و تلاشی برای توجیه ادامه کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، تاکید کرد که ادعا‌های غرب در مورد آمادگی روسیه برای حمله به اروپا صرفا بهانه‌ای برای جعل یک تهدید ساختگی با هدف توجیه ادامه جریان کمک‌ها به کی‌یف است.

مدودف در ویدئویی که از طریق پلتفرم مکس در کانال خود منتشر کرد، گفت: «ما هیچ هدف نظامی نسبت به اروپا نداریم. ما عموما از این فرض شروع کردیم که هیچ وجه مشترکی با آن نداریم که بر سر آن اختلاف نظر داشته باشیم و همیشه برای همکاری اقتصادی آماده بوده‌ایم.»

او افزود: «اما صحبت‌های فعلی، یعنی ادعا‌هایی مبنی بر اینکه روسیه در شرف حمله به اروپا است، منحصرا با هدف توجیه ادامه ارائه کمک به اوکراین از یک سو و از سوی دیگر دستیابی به چیزی است که آنها شکست ژئوپلیتیکی برای روسیه می‌نامند.»

مدودف خاطرنشان کرد که شرایط زندگی در کشور‌های اروپایی در حال حاضر آسان نیست و بنابراین تهدید ادعایی روسیه ساختگی است تا کشور‌های اروپایی میلیارد‌ها دلار و یورو را برای حمایت از اوکراین هزینه کنند.

روسیه معتقد است که افسانه‌های رایج در مورد تهدید ادعایی روسیه برای اروپا به عنوان پوششی برای افزایش حمایت اروپا از اوکراین و هزینه‌های نظامی و توجیهی برای مالیات‌دهندگان استفاده می‌شود.

مسکو بار‌ها تاکید کرده است که برخلاف رهبران کشور‌های غربی که با ادعای حمله روسیه به کشور‌های اروپایی، شعار‌های ضد روسی پخش می‌کنند و در میان شهروندان خود ترس ایجاد می‌کنند، قصد حمله به کشور‌های ناتو را ندارد. روسیه معتقد است که تهدید واقعی در گسترش ناتو به سمت شرق و استقرار سامانه‌های موشکی در مرز‌های آن نهفته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، روسیه و ناتو
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