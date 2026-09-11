باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - هادی قاسمی، در صدو نودو پنجمین شب تجمعات خودجوش مردم سنندج، با اشاره به نقش حیاتی این گردهماییها، آنها را «یک دانشگاه جدی» توصیف کرد و گفت: اثری که این شبها در سبک زندگی و انتقال مفاهیم رخ میدهد، از بسیاری از اتفاقات رسمی درون دانشگاهها عمیقتر و مؤثرتر است.
وی با تأکید بر جایگاه محوری زنان و مادران در مقاومت فرهنگی، خاطرنشان کرد: اگر امروز میبینید نوک پیکان سنگینترین هجمههای فرهنگی دشمن متوجه زن، مادر و نهاد خانواده است، دقیقاً به این دلیل است که مادر ستون این خیمه است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به تفاوت الگوهای فرهنگی در مواجهه با جنگ و تهدید، به تجربه سوریه و مقایسه آن با راهبرد فرهنگی ایران در دوران دفاع مقدس پرداخت و بر اهمیت «زنده نگاه داشتن یاد شهدا و ایثارگران» در جامعه تأکید کرد.
قاسمی، استقامت و حضور مستمر مردم در این تجمعات را به «بافتن قالی» تشبیه کرد و افزود: شما دارید مهمترین مؤلفه تابآوری اجتماعی را شکل میدهید. این حضور به جامعه نشانی درست میدهد: ما هستیم، کنار هم مسائل را حل میکنیم.