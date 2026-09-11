باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین کانادا یک شرکت تولید محتوای رسانه‌ای و سرگرمی راه‌اندازی کرده است.

گفته شده این شرکت در زمینه تولید فیلم، سریال، محتوای صوتی و برگزاری رویداد‌های زنده فعالیت خواهد کرد و در حال حاضر، به دنبال ساخت چند پروژه تلویزیونی و سینمایی، از جمله اقتباس از رمان‌های مختلف است.

ترودو این شرکت را به همراه کِیتی تلفورد، رئیس دفتر قدیمی خود تأسیس کرده است.

ترودو ۵۴ ساله سال گذشته اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او در پی فشار نمایندگان حزبش که از کاهش محبوبیت حزب لیبرال در نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات نگران بودند، از این سمت کنار رفت. در ادامه، مارک کارنی، دیگر عضو حزب لیبرال جانشین او شد.

ترودو پس از ترک سمت نخست‌وزیری، حضور نسبتاً محدودی در عرصه عمومی داشته است.

ورود ترودو به صنعت سرگرمی مسیری مشابه باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و میشل اوباما، همسر او است. این دو نیز در سال ۲۰۱۸ یک شرکت تولید فیلم و سریال تأسیس کردند.

منبع: رویترز