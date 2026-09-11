با واریز مجموع ۱۲۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال؛ مستمری شهریورماه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد و مبالغ واریزی از ابتدای صبح قابل برداشت خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به شهریورماه سال ۱۴۰۵ به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی‌نفعان واریز شد.

بر اساس این گزارش، مجموع مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان و خانوار‌های تحت پوشش و پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به شهریورماه ۱۴۰۵، به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال واریز شده است.

مستمری شهریورماه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال به حساب این نهاد واریز شده است که از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و از ابتدای صبح قابل برداشت خواهد بود.

منبع: روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: مددجویان کمیته امداد ، مستمری مددجویان
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