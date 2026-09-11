باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در ادامه شب ‌های ایستادگی ،امشب هم،میادین و خیابان های اصلی شهر مقدس قم مملو از جمعیتی است که نه خسته می‌شوند و نه عقب‌نشینی می‌شناسند.

امشب هم در ادامه شب های بصیرت و اقتدار پرچم سرافراز جمهوری اسلامی ایران، به دست مردم غیور و ولایتمدار قم در اهتزاز است. پرچم پر افتخاری که نمادی استوار از ایستادگی، ایمان و سربلندی ملتی است که در برابر هیچ طوفانی خم نمی‌شود.

در ادامه لحظاتی از حضور مقتدرانه مردم شجاع قم را در صد و نود و پنجمین شب بعثت در تجمع مردمی میدان توحید ببینید.