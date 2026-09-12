باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که پس از وقوع «چندین حمله» مسیر اصلی این کشور برای صادرات نفت که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کند، به حالت تعلیق درآمده است.

این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «برای احتیاط» فعالیت خط لوله شرق به غرب را متوقف کرده است.

این اطلاعیه در حالی منتشر شده که ساعاتی پیش، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دو مقام آمریکایی مطلع از این موضوع، گزارش داد که خط لوله شرق به غرب عربستان هدف حمله قرار گرفته و تأسیسات پمپاژ آن آسیب دیده است.

این خط لوله برای عربستان اهمیت زیادی دارد، چون به این کشور اجازه می‌دهد بخشی از نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز، از طریق بندر ینبع در دریای سرخ صادر کند.

به گزارش سی‌ان‌ان، این حمله نشان می‌دهد منابع نفتی عربستان و توانایی این کشور برای صادرات نفت خود، همزمان با ادامه جنگ ایران با تهدید فزاینده‌ای مواجه شده است.

منبع: الجزیره