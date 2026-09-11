باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین روشنک مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره لغو بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: قرار شد ما هفته ششم را برگزار کنیم، علی رغم اینکه حسین عبدی تقاضا داشت که بعد از بازی‌های هفته پنجم اردوی تیم ملی امید برگزار شود و برای بازی‌های آسیایی اعزام شود، اما ما به این جمع بندی رسیدیم هفته ششم برگزار شود و بعد از آن بازیکنان را از باشگاه‌ها بگیریم و به تیم ملی امید بدهیم، تا تیم‌ها بدون ملی پوشان خود بازی کنند.

او افزود: با توجه به اینکه بازی‌های آسیایی در محدوده فیفا دی نیست و این مسئله با تعامل بین باشگاه‌ها و تیم ملی امید باید حل می‌شد. البته استقلال و تراکتور به خاطر اینکه بازی آسیایی دارند، طبیعی بود بازیکنان خود را در ابتدای بازی‌های خود در اختیار تیم ملی امید نمی‌گذارند. با وجود اینکه ما تلاش زیادی کردیم و حتی جلسه‌ای وزیر ورزش با مدیران باشگاه‌ها داشت، اما در نهایت باشگاه‌های تراکتور و استقلال نپذیرفتند که بازیکنانشان را در اختیار تیم ملی امید قرار بدهند و تیم با نفرات کامل به بازی‌های آسیایی برود. اگر ملی پوشان به طور کامل در اختیار حسین عبدی قرار می‌گرفتند در آن صورت ما مشکلی نداشتیم تا هفته هفتم را برگزار کنیم و شرایط برابر بود، اما وقتی استقلال و تراکتور این کار را نکردند، ناعادلانه بود که سپاهان، پرسپولیس و سایر تیم‌هایی که بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی امید گذاشتند، بازی شان بدون ملی پوشان امیدشان برگزار شود.

روشنک تصریح کرد: براین اساس ما باید یک تصمیم مدیریتی می‌گرفتیم و چاره‌ای جزو این نداشتیم. برخی از تیم‌ها مثل سپاهان و آلومینیوم به ما گفتند که اگر بخواهید بازی‌های هفته هفتم را برگزار کنید ما نمی‌توانیم ملی پوشان خود را در اختیار تیم ملی امید بگذاریم. خیلی از باشگاه‌ها تا ۵، ۶ ساعت قبل از پرواز تیم ملی امید حاضر نشده بودند بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی امید بگذارند و ما مجبور بودیم با تعامل این قضیه را حل کنیم و در نهایت ما به باشگاه‌ها گفتیم بازیکنان خود را به تیم ملی امید بدهید تا درخواستان برای لغو بازی‌های هفته هفتم بررسی کنیم. چه گناهی سازمان لیگ مرتکب شده که این همه مورد هجمه قرار گرفته است.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره اینکه چرا با درخواست خیبر موافقت شد، اما به درخواست پرسپولیس که گفته بود می‌خواهم بازی کنم پاسخی داده نشد؟ گفت: بحث کمک به تیم امید بوده است و باشگاه‌ها به تیم امید بازیکنان داده‌اند، باید بازی‌های آنها لغو می‌شد؛ چه کاری باید انجام می‌دادیم؟ استقلال و تراکتور هم به خاطر اینکه دیگر جایی در تقویم نداریم بازی‌های آنها را برگزار کردیم. بحث آئین نامه مطرح نبوده، بلکه کمک به تیم ملی امید مهم بوده است. برخی از باشگاه‌ها با وجود اینکه یک بازیکن در تیم ملی امید داشتند به خاطر اینکه درخواست لغو بازی شان را داده بودند به خاطر همین با درخواسشان موافقت و بازی شان را لغو کردیم. تیم‌های شمس آذر و و گل گهر درخواستی برای لغو بازی شان نداده بودند به خاطر همین بازی شان را برگزار کردیم. ما برای اجرای عدالت برخی از بازی‌های هفته هفتم را لغو کردیم. ما در مخمصه‌ای بین بازی‌های لیگ،تیم ملی امید و باشگاه‌های تراکتور و استقلال که همکاری نکردند، قرار گرفتیم. نظرمان این بود که لغو برخی از مسابقات منطقی‌تر و به عدالت نزدیک‌تر بود.