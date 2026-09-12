باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا میگوید که از وعده قبلی خود برای پرداخت سود سهام ۵ هزار دلاری به تمام بزرگسالان آمریکایی، در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای آمریکا عقبنشینی نخواهد کرد.
ترامپ دموکراتها را به دلیل انتقاد از این طرح محکوم کرد و گفت آنها امیدوارند «این طرح هرگز عملی نشود».
رئیسجمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «وقتی چیزی میگویم، جدی هستم! سود سهام ۵ هزار دلاری محقق خواهد شد، چون مردم کشور ما شایسته آن هستند. به جمهوریخواهان رأی دهید. عظمت را به آمریکا بازگردانیم».
ترامپ اخیرا گفته است اگر جمهوریخواهان در انتخابات کنگره در آبان، کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گیرند، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی پنج هزار دلار پاداش خواهد داد. اجرای این وعده بحثبرانگیز احتمالا بیش از یک تریلیون دلار هزینه خواهد داشت و به تایید کنگره نیاز دارد. این طرح همچنین موجب خواهد شد تا کسری سالانه بودجه آمریکا بیش از پیش افزایش یابد.
جیدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا تلاش کرده این ایده بحثبرانگیز را تعدیل کند. او میگوید منظور ترامپ از این پیشنهاد، پرداخت «سود سهام برای کارگران آمریکایی» است.
همچنین ونس گفت ایده این است که این پرداخت از درآمدهای حاصل از تعرفهها تأمین شود. هرچند که درآمد فعلی تعرفهها فاصله بسیار زیادی با مبلغ موردنیاز برای پرداخت حدود یک تریلیون دلار دارد.
در همین حال، دموکراتها واکنش بسیار تندی نشان دادهاند و عمدتاً این پیشنهاد را یک وعده انتخاباتی برای خرید رأی و از نظر مالی غیرواقعبینانه دانستهاند. گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، صریحتر از بقیه به ترامپ حمله کرده و گفته است ترامپ بعد از «فقیرتر و بیمارتر کردن آمریکاییها با جنگ، حالا میخواهد با ۵ هزار دلار رأی آنها را بخرد».
منبع: بریکینگ نیوز