باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نیک روش عصر جمعه با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ویژه نظارتی و ارزیابی دقیق اظهارنامه‌های گمرکی، همکاران ما موفق به شناسایی یک شبکه قاچاق در گمرک مرزی شیخ‌صله شدند که سعی در خروج محموله‌های بزرگ مصنوعات پلاستیکی به خارج از کشور را داشتند.

وی با اشاره به شگرد متخلفان در این پرونده افزود: قاچاقچیان در این عملیات از شگرد کم‌اظهاری برای دور زدن رفع تعهد ارزی بهره برده بودند که این اقدام با اشراف اطلاعاتی و بررسی‌های کارشناسانه کارکنان گمرکات استان کرمانشاه خنثی شد.

نیک روش تصریح کرد: ارزش این محموله که شامل ۴۰ کامیون از انواع ظروف یکبارمصرف، لوله‌های پلی‌اتیلن و نایلون بود، ببش از ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که از خروج غیرقانونی آن جلوگیری شد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی گمرک در مبارزه با تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا خاطرنشان کرد: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، در راستای صیانت از منابع ارزی و حمایت از تولید داخل با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد و پرونده مذکور جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

بازارچه مرزی شیخ صله در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرد و از بازارچه‌های رسمی کشور است که در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر تازه‌آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی و در جوار روستایی به همین نام قرار دارد؛ ثلاث باباجانی ۴۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و فعالیت تجاری و بازرگانی در گمرک و بازارچه شیخ صله این شهرستان انجام می‌شود.

استان کرمانشاه بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز‌ها ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است.